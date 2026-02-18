Gönczi Gábor nem kertelt Orbán Viktorról: „Sokan hiszik, hogy minden le van egyeztetve, de ez nem így van”

Gönczi Gábor elfogadta a Nekem mondod podcast csatorna meghívását, ahol a műsorvezető hármasfogat tagjai kifaggathatták őt arról, hogy milyen embernek ismerte meg Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort. A Tények műsorvezetője szerencsés helyzetben van, hiszen az utóbbi tíz évben majd tucatszor volt alkalma mélyreható interjút készíteni Orbán Viktorral, akivel ennél fogva szoros munka és emberi kapcsolatot is ápol.

Gönczi Gábor a Tények műsorvezetője hosszan mesélt Orbán Viktorhoz fűződő bizalmas kapcsolatáról (Fotó: YouTube)

„Amikor jött a hír, hogy Orbán Viktor elindult a stúdióba, bevallom, rosszul lettem”

„Tíz éve vagyok a TV2 Tények csapatában és eddig minden évben eljött hozzám a miniszterelnök úr. A csatornaváltás után lépett be az életembe a politika, hiszen korábban leginkább a közélettel foglalkoztam. Ekkor én tényleg nagyon képbe is hoztam magam. Két-három hónappal az érkezésem után vetették fel, hogy eljött az ideje egy politikai interjúnak is.”

Arra gondoltam, hogy talán egy államtitkár érkezik majd a stúdióba, de közölték, hogy Orbán Viktor lesz az első, akivel a pályafutásom során politikai tartalmú beszélgetést fogok készíteni.

„Előtte nem is találkoztam a miniszterelnök úrral. Minden adott volt ahhoz, hogy a beszélgetés előtt ne legyek jól” – kezdte nevetve a múltidézést Gönczi Gábor a Nekem mondod? stúdiójában, majd elárulta, szabályosan rosszul lett, amikor már csak órák választották el az első interjútól, amit Orbán Viktorral készíthetett. „Minden létező dolgot elolvastam. Olyan szinten, mint amikor annak idején a diplomamunkámra, vagy egy szigorlatra készültem fel. Mindent tudtam, de amikor jött a hír, hogy Orbán Viktor elindult a stúdióba, bevallom, rosszul lettem” – vallotta be a Tények műsorvezetője.

Gönczi Gábor az elmúlt tíz évben számos interjút készíthetett Orbán Viktor miniszterelnök úrral (Fotó: TV2 / Facebook)

Gönczi Gábor: „Tudta, hogy felkészült vagyok, én pedig tudtam, hogy jó beszélgetőpartner”

Gönczi Gábor ugyanakkor azt is elárulta, hogy Orbán Viktor hogyan oldotta fel benne egyetlen szempillantás alatt a felgyülemlett feszültséget. „Ismeritek őt ti is. Egy fantasztikus személyiség, akivel ahogy kezet fogsz, érzed, hogy minden nagyon rendben van. Alapvetően egy kedves és közvetlen ember, ugyanakkor megteremt maga körül egy olyan aurát, amiben mindenki jól érzi magát. A szemembe nézett, közölte, hogy nagyon örül a találkozásnak és valahogy helyreállt bennem minden. Tudtam, hogy mindent tudok és mindenre fel is készültem.”

Nagyon jól is sikerült az az interjú, majd jött az összes többi, melyek előtt már ismerősként köszöntöttük egymást.

„Tudta, hogy felkészült vagyok én pedig tudtam, hogy jó beszélgetőpartner, aki szereti a spontaneitást. Sokan hiszik, hogy minden le van egyeztetve, de ez nem így van. Persze nagyjából tudjuk a beszélgetés ívét, de azon belül bátran kalandozhatok, vagy beleszólhatok a mondandójába” – oszlatta el a baloldali média által terjesztett tévhitet Gönczi Gábor, majd elmesélt egy személyes történetet, amely jól példázza Orbán Viktor fáradhatatlanságát - írja a Bors.