Orbán Viktor: Aki békét akar, velünk tart!
Az amerikai külügyminiszter köszönetet mondott Orbán Viktornak.
Marco Rubio, amerikai külügyminiszter, köszönetet mondott Orbán Viktornak a Béketanácsban nyújtott nélkülözhetetlen szerepéért.
Aki békét akar, velünk tart! Április 12-én a Fidesz a biztos választás
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott videóhoz.
