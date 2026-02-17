RETRO RÁDIÓ

4 dolog a kulisszák mögül, amit nem tudtál Marco Rubio látogatásáról - Videó

Videóban leshetük be a kulisszák mögé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 15:51
Módosítva: 2026.02.17. 16:07
Orbán Viktor soha nem látott felvételeket osztott meg a Facebook oldalán.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Fotó: Mw / Miniszterelnöki Kabinetiroda
  • Marco Rubio az 5. amerikai külügyminiszter, aki Orbán Viktorral találkozott a magyar fővárosban. 
  • Rubio először járt Budapesten, és az első útja a Szent István Bazilikába vezetett. 
  • Egy gyors hivatalos fotó után Orbán Viktor körbevezette az amerikai vendéget a karmelitában. A dolgozószobáját is megmutatta neki, de ide csak szűk körben mentek. 
  • Ezután együtt mentek fel a panorámaterembe, ahol az amerikai külügyminiszter tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. A tárgyalásról a jegyzeteket pedig nem más, mint Szijjártó Péter munkatársa Gáspár Evelin készítette. 

Később megérkeztek a nemzetközi sajtótájékoztatóra, amit ide kattintva tudsz visszanézni:


 

