4 dolog a kulisszák mögül, amit nem tudtál Marco Rubio látogatásáról - Videó
Videóban leshetük be a kulisszák mögé.
Orbán Viktor soha nem látott felvételeket osztott meg a Facebook oldalán.
- Marco Rubio az 5. amerikai külügyminiszter, aki Orbán Viktorral találkozott a magyar fővárosban.
- Rubio először járt Budapesten, és az első útja a Szent István Bazilikába vezetett.
- Egy gyors hivatalos fotó után Orbán Viktor körbevezette az amerikai vendéget a karmelitában. A dolgozószobáját is megmutatta neki, de ide csak szűk körben mentek.
- Ezután együtt mentek fel a panorámaterembe, ahol az amerikai külügyminiszter tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnökkel. A tárgyalásról a jegyzeteket pedig nem más, mint Szijjártó Péter munkatársa Gáspár Evelin készítette.
Később megérkeztek a nemzetközi sajtótájékoztatóra, amit ide kattintva tudsz visszanézni:
