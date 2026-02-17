RETRO RÁDIÓ

Gáspár Evelin kezet fogott Marco Rubióval

Gáspár Evelin a hivatalos sajtódelegáció tagjaként kísérte végig az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának legfontosabb pillanatait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 12:36
Gáspár Evelin Szijjártó Péter Marco Rubio

Mozgalmas, történelmi jelentőségű nap részese lehetett Szijjártó Péter sajtóreferense, Gáspár Evelin, aki a hivatalos sajtódelegáció tagjaként kísérte végig az amerikai külügyminiszter budapesti látogatásának legfontosabb pillanatait. Evelin már a reptéren jelen volt, ahol a sajtó munkatársai számára külön dobogót építettek, és testközelből élhette át egy ritka diplomáciai esemény előkészületeit. A hideg, szeles időjárás ellenére az esemény súlya és jelentősége minden körülményt felülírt.

Gáspár Evelin is ott volt Marco Rubio érkezésénél.
Gáspár Evelin Marco Rubio fogadásában tevékenyen részt vett (Fotó: Facebook)

Gáspár Evelin sajtóreferensi munkája újabb mérföldkőhöz érkezett

Gáspár Evelin videójában így vezette fel a napot: „Tartsatok velem egy történelmi jelentőségű napra, én már nagyon izgatott vagyok”. A reptéri várakozásról őszintén mesélt a követőinek szemléltetve a munka nehéz pillanatait: 

Nagyon hideg volt és fújt a szél, de ennek ellenére nagyon élveztem, hogy részese lehetek ennek a nem hétköznapi látogatásnak

– vallotta be Evelin. Az amerikai külügyminisztert Magyar Levente külügyminiszter-helyettes fogadta, az üdvözlést követően pedig a delegáció a szálláshelyre indult.

A Karmelita Kolostorba is elkalauzolt bennünket

A hivatalos program hétfő reggel a Karmelita Kolostorban folytatódott: „Hétfő reggel a Karmelita Kolostorban indítjuk a hetet, ide érkezik az amerikai külügyminiszter, számomra ez egy nagyon megtisztelő nap, hiszen a delegáció tagja lehetek”  – fogalmazott Evelin, aki meg is mutatta azt a termet, ahol a zárt ajtók mögötti tárgyalások zajlottak. Egy különleges pillanatot is sikerült megörökítenie: személyesen kezet fogott Marco Rubióval.

Megszületett a megállapodás

A megbeszéléseket követően sor került a megállapodás aláírására és a sajtótájékoztatóra. Magyarország és az Egyesült Államok egy fontos nukleáris együttműködési megállapodást kötött, amelynek különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának egyik kulcsfontosságú eszköze Magyarországon. A hivatalos események után Szijjártó Péter sajtóreferense visszatért a Külügyminisztériumba, és folytatta a napi munkáját.

Régi ismerőse is gratulált

Gáspár Evelin TikTok-videója alatt sorra érkeztek a megható reakciók. Egy régi ismerőse ezt írta: „Le a kalappal előtted! Emlékszem rád kicsinek, Tarjánból! Egy általános suliba is jártunk a Kodályba… Nem akarom elhinni, honnan hova el lehet jutni. Nagyon ügyes vagy, az egész személyiséged motiváló.” Ahogy a Bors írja, a komment jól összefoglalja, miért vált Evelin története sokak számára inspirálóvá: hiteles példája annak, hogy a kitartó munka és az elhivatottság a nemzetközi diplomácia kulisszái mögé is elvezethet.

