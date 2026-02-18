A háborúban nincs szünet - ma is sokszor marad áram nélkül Ukrajna
Minden nap vannak áramkimaradások a háború kitörése óta Ukrajnában. Sokszor órákra maradnak áram nélkül az emberek. Mivel a legtöbb helyen a fűtés is áramról megy, így ilyenkor a hideg lakásokban kell meghúzniuk magukat az e,bereknek. Az, hogy mikor lesz áramszünet, előre jelzi a szolgáltató, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy ezt tartja is.
Ahogy minden nap, ma is közzétette Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató az érvényes, óránkénti áramkimaradások ütemtervét. Ebből tudják minden a nap helyiek, hogy mikor lesz áram az otthonaikban, és mikor nem. Mivel a régióban a legtöbb otthonban a fűtés áramról megy, így a kimaradó időszakban, sokszor órákra maradnak meleg nélkül.
A szolgáltató tájékoztatása szerint a kárpátaljai lekapcsolások menetrendjét a Ukrenerho által régiónként meghatározott fogyasztási határértékek alapján állítják össze. Ennek megfelelően az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit.
Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat, ezért a lekapcsolások időpontjáról és mértékéről kizárólag a megyei áramszolgáltatók hivatalos felületein lehet naprakész tájékoztatáshoz jutni. Így sokszor készülnek úgy a helyiek, hogy lesz áram, ám előfordul, hogy még sem.
Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően is takarékosan használják az elektromos energiát, ezzel is hozzájárulva az energiarendszer stabil működéséhez.
