RETRO RÁDIÓ

A háborúban nincs szünet - ma is sokszor marad áram nélkül Ukrajna

Minden nap vannak áramkimaradások a háború kitörése óta Ukrajnában. Sokszor órákra maradnak áram nélkül az emberek. Mivel a legtöbb helyen a fűtés is áramról megy, így ilyenkor a hideg lakásokban kell meghúzniuk magukat az e,bereknek. Az, hogy mikor lesz áramszünet, előre jelzi a szolgáltató, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy ezt tartja is.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.18. 13:54
háború Ukrajna áram

Ahogy minden nap, ma is közzétette Kárpátalján a Zakarpattyaoblenerho megyei áramszolgáltató az érvényes, óránkénti áramkimaradások ütemtervét. Ebből tudják minden a nap helyiek, hogy mikor lesz áram az otthonaikban, és mikor nem. Mivel a régióban a legtöbb otthonban a fűtés áramról megy, így a kimaradó időszakban, sokszor órákra maradnak meleg nélkül.

Minden nap vannak áramkimaradások a háború kitörése óta Ukrajnában.
Minden nap vannak áramkimaradások a háború kitörése óta Ukrajnában.

A szolgáltató tájékoztatása szerint a kárpátaljai lekapcsolások menetrendjét a Ukrenerho által régiónként meghatározott fogyasztási határértékek alapján állítják össze. Ennek megfelelően az áramszünetek szakaszosan, előre meghatározott időrend szerint érintik a megye egyes térségeit.

Az energiarendszer helyzete ugyanakkor bármikor változhat, ezért a lekapcsolások időpontjáról és mértékéről kizárólag a megyei áramszolgáltatók hivatalos felületein lehet naprakész tájékoztatáshoz jutni. Így sokszor készülnek úgy a helyiek, hogy lesz áram, ám előfordul, hogy még sem.

Az Ukrenerho arra kérte a lakosságot, hogy az áramszolgáltatás visszatérését követően is takarékosan használják az elektromos energiát, ezzel is hozzájárulva az energiarendszer stabil működéséhez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu