Beregszász ismét gyászol - újabb temetésen van túl a megtört település
Beregszászon végső búcsút vettek Buzuljuk Oleh Sztepanovicstól, aki február 11-én vesztette életét. A temetésre nagyon sokan mentek el.
Az orosz-ukrán háború újabb áldozatától vettek végső búcsút Beregszászon. Babják Zoltán, Beregszász polgármestere számolt be a szomorú eseményről a közösségi oldalán.
A bejegyzés szerint a Beregszászi kistérség lakói, hozzátartozók, bajtársak és katonatársak jelenlétében búcsút vettek Buzuljuk Oleh Sztepanovicstól, aki néhány napja, mindössze 56 évesen vesztette életét a fronton - írja a Bors.
A jelenlévők méltósággal és tisztelettel kísérték utolsó útjára a védőt.
A Beregszászi Városi Tanács, a képviselő-testület, a végrehajtó bizottság és a kistérség nevében őszinte részvétemet fejezi ki elesett védőnk hozzátartozóinak. Isten nyugosztalja!
- áll Babják Zoltán bejegyzésében.
Beregszászon élt az a férfi is, akit arra kényszerítettek, hogy álljon be az ukrán seregbe. Ezek után egy vasdoronggal brutálisan megverték, majd a beregszászi kórházban belehalt a sérüléseibe. A halálra vert katona rokonainak eleinte azt mondták, hogy minden rendben. Később már csak annyit közöltek, hogy a férfi meghalt.
Egy másik magyar, Balogh Gábor is a kényszersorozások áldozata lett. A férfi a kiképzés során súlyosan megbetegedett. Rövid időn belül ő a sokadik kárpátaljai magyar, aki életét veszti a háborúban.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre