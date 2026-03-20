Orbán Viktor napra pontosan elárulta, mikor jön a második csata

A miniszterelnök jó hírt közölt: az első csatát azt megnyertük.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.20. 12:51
Módosítva: 2026.03.20. 12:51
„Az első csatát azt megnyertük, ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának, de van egy második csata, ez április 12-én lesz” – értékelte a miniszterelnök pénteken Brüsszelben az előző napi EU-csúcstalálkozón történteket.

Orbán Viktor
(Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor a brüsszeli Magyarország Házban tartott sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: „dögönyözések”, „szurkálások” és „trancsírozási kísérletek” ellenére kitartott amellett az álláspontja mellett, „hogyha nincs olaj, nincs pénz”, azaz Magyarország megtagadja azt a formális döntést, amellyel hozzájárulna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelhez, amíg tart a Magyarország elleni olajblokád Ukrajna részéről.

Úgy értékelt: azért nem „tekerték szőnyegbe” és szállítottak titkos helyre emiatt a döntés miatt, mert Brüsszelben azt gondolják, hogy „ezt a kis időt, ami még hátra van, fél lábon is kibírják”, abban reménykednek, hogy április 12-én Magyarországon változás lesz, és akkor megkapják azt a kormányt, amely ukránbarát, Brüsszelbarát és végrehajtja azt, amit itt kérnek.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu