A CPAC Hungary résztvevőjeként számoltak Andrej Babissal, Csehország miniszterelnökével. A cseh kormányfő pénteken már Magyarországon lett volna, ám vissza kellett fordulnia, miután lángokba borult egy izraeli fegyvergyár Csehországban - terrortámadás történt. A rendezvény helyszínét mutatta be Matt Schlapp, a CPAC Foundation elnöke, valamint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC Hungary főszervezője. A CPAC Hungary 2026-ban minden eddiginél nagyobb lesz – írja a Ripost.

Matt Schlapp, a CPAC Foundation elnöke (balra), valamint Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a CPAC Hungary főszervezője

Ígéretes a CPAC Hungary 2026

Már javában zajlanak az előkészületek a március 21-i, ötödik CPAC Hungary rendezvényre. Az előadók között szerepelt a cseh kormányfő is, akinek éppen az esemény előtti napon kellett visszafordulnia, miután egy izraeli fegyvertárt támadtak meg Csehországban.

Most beszéltem Andrej Babis miniszterelnök úr kabinetfőnökével, és arról kaptam tájékoztatást, hogy Andrej Babis félórányira volt Budapesttől, amikor érkezett a hír Csehországból, hogy egy Izrael-ellenes, pro-Palesztin csoport terrorcselekményt követett el. Csehország miniszterelnöke már itt lett volna a CPAC Hungary-n, de értelemszerűen visszafordult, hogy segítsen a béke, a biztonság és a stabilitás megerősítésében.

– tájékoztatott Szánthó Miklós.

A rendezvény helyszínét bejárva, valamint a résztvevők neveit felsorolva elmondható, hogy a 2026-os rendezvény minden eddiginél nagyobb és fontosabb lesz. A patrióta értékek, a béke és a józan ész képviselőjeként lesz jelen Alice Weidel, az Alternative für Deutschland (AfD) társelnöke, valamint Javier Milei, Argentína elnöke is, aki először jár Magyarországon.

A magyarországi választások tekintetében igen nagy döntés előtt állnak a magyarok. A patrióta, békepárti vezetést most erősen kikezdi a Brüsszel-Kijev-Tisza tengely. Nem véletlen, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és Orbán Viktor miniszterelnök olyan szövetségben állnak, amely még a jelenlegi konfliktusokat is kibírja.

Orbán Viktor egy nagyon különleges ember nekem, illetve az amerikai konzervatívoknak és patriótáknak is, mert ő volt az első személy, aki kiállt és nemet mondott a migrációra és arra, hogy a hazáján kívülről mondják meg a magyaroknak, mit tegyenek.

– fogalmazott Matt Schlapp. Hangsúlyozta, hogy a csapat munkájával a CPAC rendezvények évről évre jobbak lesznek. A magyarországi választások kapcsán az elnök kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök politikáját, amely szerinte egy bátor kiállás és egy éles kontraszt az európai vezetés háborúpárti politikájához képest.

Amikor Európában utazom, Magyarország úgy van fenn a térképen, hogy van bátorsága, és fellép a hagyományos értékekért. Ez nem egy CPAC mozgalom, hanem az emberi szabadság mozgalma.

– magyarázta Matt Schlapp.

A CPAC Hungary főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz.