A munkájára fogta a fájdalmát a családapa: aztán az orvos borzasztó hírt közölt

Álmában sem gondolta volna, hogy ekkora a baj. Az építőiparban dolgozó férfi jó ideig nem is gyanakodott, ám az orvosok végül lesújtó hírt osztottak meg vele.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
Amikor az építőiparban dolgozó Grant Learmont az év elején hát- és csípőmerevségtől szenvedett, a munkáját okolta ezért, így a háziorvosa, a vérvizsgálatokat követően beutalta a skóciai Dumfriesből származó Grantet egy fizioterapeutához. Februárra a férfi azt tapasztalta, ahogy a fájdalom a derekáról és a csípőjéről a vállára és a mellkasára átterjedt, majd nem sokkal később lesújtó telefonhívást kapott.

Borzasztó hírt közöltek az orvosok a férfival / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Lesújtó hírt közöltek az orvosok

A háziorvos ekkor elmondta a 40 éves férfival, hogy rendellenességeket találtak a vérében, így beutalták egy CT-vizsgálatra. Ezt követően derült fény arra, hogy Grantnek 4. stádiumú prosztatarákja van, ami már gyógyíthatatlan, és a test más részeire is átterjedt: tragikus módon a férfi várható élettartama négy és tíz év között van.

Teljesen össze voltam zavarodva, mivel semmilyen jellemző tünetem nem volt 

- mondta el Grant.

A prosztata egy apró, körülbelül dió méretű mirigy, amely a férfi húgyhólyag alján található. A prosztatarák  jelenleg  a leggyakrabban diagnosztizált  rák Angliában: minden nyolcadik férfi veszélyeztetett. Évente körülbelül 63 ezer férfinál diagnosztizálják a betegséget, közülük 10 ezernél gyógyíthatatlan. A prosztatarák főként az idősebb férfiakat érinti, a legmagasabb arány a 75 év felettieknél fordul elő, de a fiatalabbak is érintettek lehetnek.

Az orvosok ezt követően tesztoszteronblokkoló hormoninjekciót adtak Grantnek, hogy megakadályozzák a hormon rákot tápláló hatását. A további vizsgálatok viszont kimutatták, hogy a rák még kiterjedtebb, mint azt korábban gondolták: már a férfi kulcscsontjaiban, a bordáiban és a szegycsontjában is megjelent. Grant – aki hamarosan megkezdni az úgynevezett „triplet terápiát”, amely hormoninjekcióból, szájon át szedhető hormonokból és kemoterápiából áll majd –, jelenleg a feleségével, Kirstennel, a 19 éves lányával, Tillyvel és 17 éves fiával, Shaw-val gyűjt pénzt egy prosztatarák elleni jótékonysági szervezeteknek azáltal, hogy részt vesznek a skót vidéken végighaladó, 56,7 mérföld (nagyjából 91,2 kilométer) hosszú Tour de 4 jótékonysági kerékpártúrán. A család és a barátok emellett már több mint 10 ezer font (nagyjából 4,4 millió forint) adományt gyűjtötte össze egy GoFundMe-oldal segítségével. A férfi célja az, hogy felhívja rá az emberek figyelmét: a ráknak ezen típusa nem kizárólag az időseket érinti.

Én vagyok a bizonyíték arra, hogy ez fiatalabbakkal is megtörténhet. Kivált, mivel az építőiparban dolgozom: rengeteg építőmunkás és asztalos panaszkodik folyamatosan fájdalmak miatt. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, ha állandó fájdalmat tapasztalsz, akkor menj el kivizsgálásra

- jelentette ki Grant, a The Sun beszámolója szerint.

 

