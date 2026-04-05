„Valami furcsát vettünk észre a kisbabánk szemében, és most valószínűleg elfogja veszíteni a látását”

Egy házaspár, aki a háború sújtotta Ukrajnából az Egyesült Királyságba menekült, mielőtt megszületett volna „csodababájuk”, súlyos csapást érte őket. Fiuknál egy agresszív szemrákot diagnosztizáltak, miután a szülők észrevették, hogy a gyermekük „kancsal”, és „fehér fényt” lát.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A 32 éves Stepan és Alina Kozariichuk 2022-ben költözött az Egyesült Királyságba szülővárosukból, Kijevből, jobb élet reményében és azzal az álommal, hogy családot alapítsanak. Cumbria megyében, Penrithben telepedtek le, de 2023 decemberében a nő elvetélt, miután Ukrajnában már egyszer elvesztették a gyermeküket.

Ám örömük határtalan volt, amikor 2024 augusztusában a nő ismét várandós lett, és a következő év májusban megszületett csodás fiuk, Bohdan. 2025 vége felé azonban a pár észrevette, hogy a gyermekük szeme kancsal lett. Az orvosok megvizsgálták, és egy fehér fényvisszaverődést is észleltek a kisfiú szemében, amely csak a vakuval készített fotókon volt látható.

Megdöbbenésükre február 13-án kétoldali retinoblastomát – egy ritka és agresszív szemrákot – diagnosztizáltak Bohdannál, és fennáll a veszélye, hogy elveszíti a látását. Ugyanezen a napon a pár megkapta a lesújtó hírt, hogy Alina családi házát Ukrajnában dróncsapások rombolták le. A 10 hónapos kisfiú jelenleg kemoterápián vesz részt, de látásvesztés veszélye fenyegeti, miközben a pár igyekszik támogatni fiát és családját.

Stepan, aki egy gyárban dolgozik, elmesélte:

Észrevettük, hogy valami nem stimmel a szemével: kancsal volt, és csak bizonyos fényviszonyok mellett látszott egy fehér folt a szemében. Azt hittük, minden rendben lesz – talán csak egy kis ideig kell majd bekötözni a szemét. Így amikor az orvosok diagnosztizálták, nagyon nehéz volt. Tudjuk, hogy a gyógyulás esélye elég nagy, de a folyamat során elveszítheti a látását. Ugyanezen a napon két drón csapódott Alina szülei házának tetejébe, és tönkretette a házat és az autót.

Stepan elárulta: „Nem mindig látható, és általában csak bizonyos szögekből jelenik meg, különösen mesterséges fényben, például egy fényképezőgép vakuja alatt. Csak akkor vettük észre egyértelműen, miután az orvosok rámutattak. Egy nap alatt elvesztettük mindazt, amit felépítettünk – és megtudtuk, hogy a kisbabánk a látásáért küzd. Amikor megkaptuk a hírt, a karomban tartottam a kisbabámat, aki nem értette, mi történik – ezért nevetni kezdett. Eközben én alig tudtam összeszedni magam, és Alina is sírt.”