Komolyan veszi a horoszkópját? Változásra készül Meghan Markle

A sussexi hercegné Instagramon utalt arra, hogy élete legnehezebb hét éve most fog véget érni. Mindezt egy horoszkópos képpel demonstrálta. Meghan Markle ezután egy másik történetben posztolt egy videót, benne táncoló férfiakról, szintén utalva az elmúlt időszak nehézségeire.

Meghan Markle hátrahagyta a nehéz időket, most valami új érkezik

Harry herceg felesége megosztott egy videót, amelyet az Asztrológia mindenkinek oldal tett közzé, a következő üzenettel: „A Bika, az Oroszlán, a Skorpió és a Vízöntő jegyűek számára április 25-én véget ér életük legnehezebb hét éves szakasza.”

A sussexi hercegné posztja azt sugallja, hogy egyetért a jóslattal. Az eredeti asztrológiai oldal üzemeltetője nagyon örült Meghan megosztásának, és ezt írta:

Maga a királynő a nyilvános bizonyítéka ennek az átmenetnek… ideje, hogy újra uralkodjunk!

– idézi szavait a Daily Mail.

Meghan Instagram-történetének egy másik bejegyzése arról szól, hogy az Oroszlán „hét év után most fog újra fellélegezni”.

„A feszültség aközött, aki valójában vagy, és aközött, amit a környezeted hajlandó volt meglátni belőled, olyan módon volt kimerítő, amit nehéz elmagyarázni a kívülállóknak. Az önbizalmadat olyan csapások érték, amiket nem érdemeltél meg. Megkérdőjelezted a kreatív utadat, a szerepedet és az értékedet. Április 25-én a nyomás megszűnik. Megkapod a teret, hogy csak létezz, anélkül, hogy harcolnod kellene érte” – osztotta meg a horoszkóp szavait a hercegné a profilján.

Meghan és Harry 2020 elején vonultak vissza királyi kötelezettségeiktől, majd a közvélemény szoros ellenőrzése mellett Kaliforniába költöztek, hogy ott neveljék fel gyermekeiket. Azóta folyamatos feszültség övezte a pár életét, Meghannak többek között lejárt a Spotifyjal kötött szerződése, valamint a Netflixszel kötött megállapodása.

Most Ausztráliában tartózkodik a hercegi pár, ám ott sem ússzák meg a negatív kritikát, sokak szerint az országot csak kifosztják az útjukkal. Harry herceg ráadásul kijelentette, hogy nem akar dolgozó királyi családtag lenni, mivel annak idején „ez ölte meg az édesanyját”, Diana hercegnét.