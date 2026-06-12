„Ez nem mítosz, hanem valóság!” – temérdek hal hullott az égből
Az emberek hálálkodnak, a tudósok a fejüket vakarják. Rengeteg hal hullott az égből.
Egészen hihetetlen: hal hullott az égből Hondurasban a héten. A jelenség nem először figyelhető meg, sőt, neve is van, sokan mégis valóságos csodaként élték meg a mostani, heves vihart követő „halesőt”.
Hal hullott az égből, sokan isteni csodának gondolják a szokatlan eseményt
A rendkívüli esemény június 9-én este történt a hondurasi Yoro Centro Poblado térségében. A felhőszakadás és az erős szél lecsillapodása után a falusiak azonnal az utcákra siettek, hogy saját szemükkel győződjenek meg a szokatlan látványról. Többen vödrökkel és műanyag edényekkel felszerelkezve gyűjtötték össze az égből lehullott, ficánkoló halakat.
A helyiek szerint ez egyáltalán nem legenda vagy kitaláció. Egy lakos úgy fogalmazott, hogy saját kezével szedte össze a halakat, amelyeket később el is fogyasztott. „Ez nem mítosz, hanem valóság!” – fogalmazott egy másik helybéli. A környéken élők számára a jelenség ugyan különleges, mégsem számít teljesen ismeretlennek.
A „lluvia de peces” néven ismert természeti rejtélyt ugyanis több mint száz éve dokumentálják a térségben. A legtöbbször május és július között, az esős évszak idején figyelhető meg, és azóta is tudósok, turisták és kíváncsiskodók tömegeit vonzza a vidékre.
A szakemberek számos magyarázattal próbálkoztak már, egyesek szerint a víztölcsérek emelhetik a magasba a halakat, mások úgy vélik, hogy a heves esőzések és áradások sodorhatják őket a felszínre egy föld alatti tóból. Egyértelmű válasz azonban máig nincs.
A helyiek közül sokan inkább természetfeletti eredetű csodának tartják az eseményt. A hagyomány szerint a 19. században élt Manuel de Jesús Subirana atya azért imádkozott, hogy a szegénységgel küzdő emberek élelemhez jussanak, és a haleső ennek az áldásnak a jele.
A különleges történet az évek során Yoro egyik legnagyobb nevezetességévé vált. A település minden évben fesztivállal ünnepli a halesőt – írja a DailyStar.
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