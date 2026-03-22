RETRO RÁDIÓ

Csúnyán belállt Meghan Markle-be a híresség, ezt nem teszi zsebre Harry herceg felesége

A Comic Relief: Funny For Money sztárja, Joel Dommett tréfásan odaszúrt Meghan Markle korábbi kijelentéseinek Harry herceggel kapcsolatban.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.22. 09:00
Módosítva: 2026.03.22. 10:53
A Comic Relief: Funny For Money sztárja, Joel Dommett, Meghan Markle korábbi kijelentéséről űzött egy gúnyos tréfát azzal kapcsolatban, hogy a hercegné a Harryvel való megismerkedésük elején semmit nem tudott királyi létéről.

Meghan Markle gúnyolódás céltáblája lett korábbi megjegyzése miatt a férjéről 
Fotó: Photo Image Press/Northfoto

Meghan Markle szavai egyre hiteltelenebbek?

A sussexi hercegné korábban azt állította, hogy kapcsolatuk előtt keveset tudott Harryről vagy a királyi protokollról, annak ellenére, hogy a herceg közismert személy. Ahogy személyesebb szinten is megismerte őt, Meghan váltig állítja, hogy nem keresett rá a Google keresőben sem.

Nos, nem kutattam utána annak, hogy ez mit jelentene… Soha nem kerestem rá a férjemre az interneten. Nem éreztem szükségét, mert mindent, amit tudnom kellett, ő maga osztott meg velem, igaz? Mindent, amit fontosnak tartott, elmondott nekem

– nyilatkozta korábban Meghan.

A pár egy évvel később megjelent Netflix-dokumentumfilmjében egy 2015-ös felvétel is előkerült, amelyen Meghant egy vörös szőnyeges eseményen kérdezték Harryről és testvéréről, Vilmos hercegről. Amikor megkérdezték, melyiküket választaná, Harryt jelölte meg, akihez 2018-ban férjhez is ment.

Joel Dommett a feleségével, Hannah-val való megismerkedését idézte fel ennek kapcsán ezzel összekötve tréfásan utalt Meghan Markle korábbi kijelentését a Davina McCall Begin Again podcastjában. Elmondása szerint Hannah egy bárban vette észre őt a tévében, amikor éppen Lorraine Kelly műsora ment, és ezután írt neki üzenetet. Azonban akkor még nem igazán tudta, ki ő – legalábbis Joel ezt így adta elő. Azt is hozzátette, hogy a felesége akkoriban nem találkozott azokkal a kínos hírekkel sem, amelyek egy korábbi átveréses történetéhez kapcsolódtak.

Erre építve Joel poénosan párhuzamot vont Meghan Markle állításával, miszerint ő sem igazán ismerte Harry herceget a kapcsolatuk elején: viccelődve úgy fogalmazott, mintha ez annyira hihetetlen lenne.

Mi az, hogy herceg?

– kérdezte ironikusan.

Joel végül három évvel a megismerkedésük után feleségül vette Hannah-t, Mykonoson. Van egy fiuk, Wilde és már a második gyermeküket várják. Eközben Harry és Meghan két gyermeket nevelnek: Archie-t és Lilibetet – írja a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
