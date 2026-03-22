Csúnyán belállt Meghan Markle-be a híresség, ezt nem teszi zsebre Harry herceg felesége

A Comic Relief: Funny For Money sztárja, Joel Dommett, Meghan Markle korábbi kijelentéséről űzött egy gúnyos tréfát azzal kapcsolatban, hogy a hercegné a Harryvel való megismerkedésük elején semmit nem tudott királyi létéről.

Meghan Markle gúnyolódás céltáblája lett korábbi megjegyzése miatt a férjéről

Meghan Markle szavai egyre hiteltelenebbek?

A sussexi hercegné korábban azt állította, hogy kapcsolatuk előtt keveset tudott Harryről vagy a királyi protokollról, annak ellenére, hogy a herceg közismert személy. Ahogy személyesebb szinten is megismerte őt, Meghan váltig állítja, hogy nem keresett rá a Google keresőben sem.

Nos, nem kutattam utána annak, hogy ez mit jelentene… Soha nem kerestem rá a férjemre az interneten. Nem éreztem szükségét, mert mindent, amit tudnom kellett, ő maga osztott meg velem, igaz? Mindent, amit fontosnak tartott, elmondott nekem

– nyilatkozta korábban Meghan.

A pár egy évvel később megjelent Netflix-dokumentumfilmjében egy 2015-ös felvétel is előkerült, amelyen Meghant egy vörös szőnyeges eseményen kérdezték Harryről és testvéréről, Vilmos hercegről. Amikor megkérdezték, melyiküket választaná, Harryt jelölte meg, akihez 2018-ban férjhez is ment.

Joel Dommett a feleségével, Hannah-val való megismerkedését idézte fel ennek kapcsán ezzel összekötve tréfásan utalt Meghan Markle korábbi kijelentését a Davina McCall Begin Again podcastjában. Elmondása szerint Hannah egy bárban vette észre őt a tévében, amikor éppen Lorraine Kelly műsora ment, és ezután írt neki üzenetet. Azonban akkor még nem igazán tudta, ki ő – legalábbis Joel ezt így adta elő. Azt is hozzátette, hogy a felesége akkoriban nem találkozott azokkal a kínos hírekkel sem, amelyek egy korábbi átveréses történetéhez kapcsolódtak.

Erre építve Joel poénosan párhuzamot vont Meghan Markle állításával, miszerint ő sem igazán ismerte Harry herceget a kapcsolatuk elején: viccelődve úgy fogalmazott, mintha ez annyira hihetetlen lenne.

Mi az, hogy herceg?

– kérdezte ironikusan.

Joel végül három évvel a megismerkedésük után feleségül vette Hannah-t, Mykonoson. Van egy fiuk, Wilde és már a második gyermeküket várják. Eközben Harry és Meghan két gyermeket nevelnek: Archie-t és Lilibetet – írja a Mirror.