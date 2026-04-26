„Meghan állandóan magát sajnáltatja, ideje lenne már tükörbe néznie”
Hiába próbálkozik Meghan Markle, még mindig nem tudta elnyerni az emberek szívét.
Próbálkozhat Meghan Markle amivel csak akar, nem tudja magát megszerettetni a közvéleménnyel. Folyton a saját megpróbáltatásairól beszél, ami a többséget már idegesíti.
A The Sun szakértője neki is esett, kendőzetlenül mondta el a véleményét Meghanék legutóbbi húzásáról. Meghan Markle egy ideje megdöbbentő önismereti hiányról tett tanúbizonyságot – de most tényleg betelt a pohár. A heti pénzkereseti álkirályi körútja során ezt mondta ausztrál diákoknak: „Tíz éven át mindennap zaklattak és támadtak és a mai napig ezt teszik. Én vagyok a világ legtöbbet zaklatott személye.”
Meghan Markle önsajnálata nem ismer határokat
„Ó, igen, az vagy. Az önsajnálatod már megint elszabadult. Ha csak egyszer is a tükörbe néznél, rájönnél, hogy te vagy a legnagyobb troll mind közül. Te bántottál a legtöbb embert” – fakadt ki erre Jane Atkinson.
A szakértő taglalni kezdte, hogy Meghan a hírhedtté vált Oprah-interjúval szisztematikus támadás alá vonta a királyi családot. Rasszizmussal vádolta őket, azt állította, hogy nem gondoskodtak a mentális egészségügyi szükségleteiről, arról panaszkodott, hogy nem védték meg, és hazugságokat terjesztettek.
És Meghan tudta, hogy nem tudnak válaszolni vagy védekezni. A mottójuk szerint élnek: soha ne magyarázkodj, soha ne panaszkodj.
Mint kiderült, Meghan és Harry egyszer még felhívott egy rajongót is, aki borzalmas rágalmakkal támadta Katalin hercegnét és Vilmos herceget, és megköszönték neki a „lelkes támogatást”, mivel segített pénzt gyűjteni az alapítványuknak.
A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjükben Meghan még mélyebbre süllyedt azzal, hogy gúnyolta a királynőt, mondván, hogy a pukedlizés hagyománya olyan, mint a „középkorban”. Értetlen arcú férje mellette ült, miközben a nő szeretett nagyanyján nevetett.
Ausztráliában Harry folyton a feleségét ért kegyetlen közösségi médiás támadásokról panaszkodott, és próbálta meggyőzni a tömeget, hogy ő mindig az ártatlan fél. Azt mondta: „Mindig megpróbálom visszavezetni arra, hogy »Miért vagy ilyen?«. Online trollok – nem a feleségemről van szó, hanem rólad.”
Persze, mert Meghan sosem lehet hibás – hívta fel a figyelmet a Sun szakértője. Szerinte rengetegen rajongtak Meghanért, amikor elkezdődött a kapcsolata Harry herceggel. Ám amikor mindinkább elvadította a herceget a családjától és elkezdődött az önsajnálatuk, a nép ellene fordult. Kiaszakadtak a királyi családból, mert nem akartak folyton az újságok címlapjain lenni, most pedig Meghan bármit megtenne, hogy ott legyen – még a gyerekeit is beveti, és bár azt mondta, sosem fog posztolni róluk, most állandóan feltűnnek a posztjaiban.
