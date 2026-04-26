„Meghan állandóan magát sajnáltatja, ideje lenne már tükörbe néznie”

Hiába próbálkozik Meghan Markle, még mindig nem tudta elnyerni az emberek szívét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 17:30
Módosítva: 2026.04.26. 18:15
Próbálkozhat Meghan Markle amivel csak akar, nem tudja magát megszerettetni a közvéleménnyel. Folyton a saját megpróbáltatásairól beszél, ami a többséget már idegesíti.

Meghan Markle önsajnálata nem ismer határokat
Meghan Markle önsajnálata nem ismer határokat – Fotó: Getty Images / hot! magazin

A The Sun szakértője neki is esett, kendőzetlenül mondta el a véleményét Meghanék legutóbbi húzásáról. Meghan Markle egy ideje megdöbbentő önismereti hiányról tett tanúbizonyságot – de most tényleg betelt a pohár. A heti pénzkereseti álkirályi körútja során ezt mondta ausztrál diákoknak: „Tíz éven át mindennap zaklattak és támadtak és a mai napig ezt teszik. Én vagyok a világ legtöbbet zaklatott személye.”

„Ó, igen, az vagy. Az önsajnálatod már megint elszabadult. Ha csak egyszer is a tükörbe néznél, rájönnél, hogy te vagy a legnagyobb troll mind közül. Te bántottál a legtöbb embert” – fakadt ki erre Jane Atkinson.

A szakértő taglalni kezdte, hogy Meghan a hírhedtté vált Oprah-interjúval szisztematikus támadás alá vonta a királyi családot. Rasszizmussal vádolta őket, azt állította, hogy nem gondoskodtak a mentális egészségügyi szükségleteiről, arról panaszkodott, hogy nem védték meg, és hazugságokat terjesztettek.

És Meghan tudta, hogy nem tudnak válaszolni vagy védekezni. A mottójuk szerint élnek: soha ne magyarázkodj, soha ne panaszkodj.

Mint kiderült, Meghan és Harry egyszer még felhívott egy rajongót is, aki borzalmas rágalmakkal támadta Katalin hercegnét és Vilmos herceget, és megköszönték neki a „lelkes támogatást”, mivel segített pénzt gyűjteni az alapítványuknak.

A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjükben Meghan még mélyebbre süllyedt azzal, hogy gúnyolta a királynőt, mondván, hogy a pukedlizés hagyománya olyan, mint a „középkorban”. Értetlen arcú férje mellette ült, miközben a nő szeretett nagyanyján nevetett.

Ausztráliában Harry folyton a feleségét ért kegyetlen közösségi médiás támadásokról panaszkodott, és próbálta meggyőzni a tömeget, hogy ő mindig az ártatlan fél. Azt mondta: „Mindig megpróbálom visszavezetni arra, hogy »Miért vagy ilyen?«. Online trollok – nem a feleségemről van szó, hanem rólad.”

Persze, mert Meghan sosem lehet hibás – hívta fel a figyelmet a Sun szakértője. Szerinte rengetegen rajongtak Meghanért, amikor elkezdődött a kapcsolata Harry herceggel. Ám amikor mindinkább elvadította a herceget a családjától és elkezdődött az önsajnálatuk, a nép ellene fordult. Kiaszakadtak a királyi családból, mert nem akartak folyton az újságok címlapjain lenni, most pedig Meghan bármit megtenne, hogy ott legyen – még a gyerekeit is beveti, és bár azt mondta, sosem fog posztolni róluk, most állandóan feltűnnek a posztjaiban.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
