„Meghan állandóan magát sajnáltatja, ideje lenne már tükörbe néznie”

Próbálkozhat Meghan Markle amivel csak akar, nem tudja magát megszerettetni a közvéleménnyel. Folyton a saját megpróbáltatásairól beszél, ami a többséget már idegesíti.

A The Sun szakértője neki is esett, kendőzetlenül mondta el a véleményét Meghanék legutóbbi húzásáról. Meghan Markle egy ideje megdöbbentő önismereti hiányról tett tanúbizonyságot – de most tényleg betelt a pohár. A heti pénzkereseti álkirályi körútja során ezt mondta ausztrál diákoknak: „Tíz éven át mindennap zaklattak és támadtak és a mai napig ezt teszik. Én vagyok a világ legtöbbet zaklatott személye.”

„Ó, igen, az vagy. Az önsajnálatod már megint elszabadult. Ha csak egyszer is a tükörbe néznél, rájönnél, hogy te vagy a legnagyobb troll mind közül. Te bántottál a legtöbb embert” – fakadt ki erre Jane Atkinson.

A szakértő taglalni kezdte, hogy Meghan a hírhedtté vált Oprah-interjúval szisztematikus támadás alá vonta a királyi családot. Rasszizmussal vádolta őket, azt állította, hogy nem gondoskodtak a mentális egészségügyi szükségleteiről, arról panaszkodott, hogy nem védték meg, és hazugságokat terjesztettek.

És Meghan tudta, hogy nem tudnak válaszolni vagy védekezni. A mottójuk szerint élnek: soha ne magyarázkodj, soha ne panaszkodj.

Mint kiderült, Meghan és Harry egyszer még felhívott egy rajongót is, aki borzalmas rágalmakkal támadta Katalin hercegnét és Vilmos herceget, és megköszönték neki a „lelkes támogatást”, mivel segített pénzt gyűjteni az alapítványuknak.

A Netflixen bemutatott dokumentumfilmjükben Meghan még mélyebbre süllyedt azzal, hogy gúnyolta a királynőt, mondván, hogy a pukedlizés hagyománya olyan, mint a „középkorban”. Értetlen arcú férje mellette ült, miközben a nő szeretett nagyanyján nevetett.

Ausztráliában Harry folyton a feleségét ért kegyetlen közösségi médiás támadásokról panaszkodott, és próbálta meggyőzni a tömeget, hogy ő mindig az ártatlan fél. Azt mondta: „Mindig megpróbálom visszavezetni arra, hogy »Miért vagy ilyen?«. Online trollok – nem a feleségemről van szó, hanem rólad.”