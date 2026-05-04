Rosszul lett futás közben egy budapesti férfi – A járókelők mentették meg az életét

Nem volt semmi panasza a férfinek. Egyszercsak rosszul lett futás közben, majd összeesett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 10:35
Rosszul lett futás közben egy férfi, aki Budapest nyílt utcáján esett össze. A közelben lévők azonnal a férfi segítségére siettek, ezzel megmentve a férfi életét.  

Rosszul lett futás közben, de szerencsére a gyors reagálásnak, stabil állapotban szállították kórházba
Fotó: Kovács Márton / hot! magazin/MTI/Kovács Márton

Minden előzetes panasz nélkül, futás közben esett össze egy 50 éves férfi a fővárosban nem régiben. Az incidens szemtanúi azonnal a férfi segítségére siettek és a segélyhívót is értesítették. 

Mentésirányító bajtársunk rögtön felismerte a helyzet súlyosságát, mentőgépkocsit és mentőtisztikocsit indított a helyszínre, miközben légzésvizsgálatra instruálta a segítőkész szemtanúkat. A beteg már nem vett levegőt, így a bejelentők a telefonos instrukciókat követve megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.

- írta az Országos Mentőszolgálat a Facebook bejegyzésükben.  

Stabil állapotban szállították kórházba 

A kiérkező mentőkig a helyszínen lévő szemtanúk segítettek a férfin, aki már nem lélegzett, így felváltva végezték az újraélesztést. A jelenlévők és a kiérkező mentősöknek köszönhetően a férfi keringését sikerült helyreállítani, így stabil állapotban tudták kórházba szállítani a férfit.  

 

