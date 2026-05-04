Rosszul lett futás közben egy budapesti férfi – A járókelők mentették meg az életét
Rosszul lett futás közben egy férfi, aki Budapest nyílt utcáján esett össze. A közelben lévők azonnal a férfi segítségére siettek, ezzel megmentve a férfi életét.
Minden előzetes panasz nélkül, futás közben esett össze egy 50 éves férfi a fővárosban nem régiben. Az incidens szemtanúi azonnal a férfi segítségére siettek és a segélyhívót is értesítették.
Mentésirányító bajtársunk rögtön felismerte a helyzet súlyosságát, mentőgépkocsit és mentőtisztikocsit indított a helyszínre, miközben légzésvizsgálatra instruálta a segítőkész szemtanúkat. A beteg már nem vett levegőt, így a bejelentők a telefonos instrukciókat követve megkezdték az újraélesztést és egymást váltva küzdöttek a férfi életéért.
- írta az Országos Mentőszolgálat a Facebook bejegyzésükben.
Stabil állapotban szállították kórházba
A kiérkező mentőkig a helyszínen lévő szemtanúk segítettek a férfin, aki már nem lélegzett, így felváltva végezték az újraélesztést. A jelenlévők és a kiérkező mentősöknek köszönhetően a férfi keringését sikerült helyreállítani, így stabil állapotban tudták kórházba szállítani a férfit.
