Halálos áramütés végzett a sportolóval: utcán lógó kábelbe futott bele edzés közben

Egy férfit találtak holtan, miután egy 11 000 voltos kábel által halálos áramütést kapott rutin futása közben.

Leszakadt kábel miatt érte halálos áramütés a sportolót (fotó: Pexels)

John Henry Oates éppen egy félmaratonra edzett Cumbriában, amikor a 29 éves férfira egy kábel esett. A kábelek ellazultak, ezért egy sokkal lejjebb lévő oszlopon lógtak - ez azt jelentette, hogy a vezeték nem volt földelve, így halálos veszélyt jelentettek mindenkire. A hiba áldozata azonban Harry lett.

A Bristolban élő férfi haláláért az Electricity North West Ltd kábelei felelősek, és Harry vizsgálata során végig hangsúlyozták, hogy az incidens egyedi eseményláncolat miatt történt, és végső soron nem volt előre látható.

Harry családja így emlékezett meg a férfiról egy közleményben:

Elvesztettük tökéletes fiunkat és testvérünket - egy intelligens, kedves és csodálatos fiatalembert, akit mindenki szeretett, aki ismerte. Tele volt ígéretekkel, előtte állt az egész élet, és a távolléte egy olyan űrt hagyott az életünkben, amelyet soha nem lehet betölteni.

A cég hazudott az áramütés egyediségéről

A család, amely még mindig válaszokat keres a 2023-as tragédiára, elmondta, hogy ez nem egyszerű és nem is egyedi baleset volt, mint ahogy a cég azt állítja. Nyomozók kutatásai szerint Harry incidense nem az első volt, és most azon dolgoznak, hogy felelősségre vonják a bűnösöket.

Elszámoltathatóságot követelünk. A felelősöknek felelősséget kell vállalniuk a tragédiához vezető hibákért, és biztosítaniuk kell, hogy haladéktalanul, érdemi intézkedések történjenek a lakosság védelme és a további emberéletek megelőzése érdekében

- írta Harry családja.

Mr. Naylor, a yorkshire-i székhelyű ügyvédi iroda szerint Dr. Kew 2012-ben ugyanígy vesztette életét, őt is futás közben érte a tragédia. A nyomozások szerint a hibás vezetékek egy szarvasmarha csoport haláláért is felelősek voltak - írja a Metro.