Hogyan teheti a reggelid „penészessé” a véredet és válthat ki súlyos betegségeket?

Alice Hart-Davis a Daily Mail szépségszakértője cikkében írta meg megdöbbentő élményét, miután 62 évesen egy alapos agy-, vér- és teljes testvizsgálaton esett át. Alice 25 év alatt több száz beavatkozáson esett át, hozzászokott ahhoz, hogy vizsgálgatják és szurkálják, de teljesen kiborult, miután orvosa közölte vele: az idegrendszere a kiégés szélén áll.

A toxinok a reggelinkben is jelen lehetnek

A reggelikben lévő toxinok veszélyesek lehetnek

Orvosa, Dr. Sabine Donnai, megállapította, hogy a vérében magas a mikotoxinok szintje. „Persze, a mikotoxinok, más néven penésztoxinok, undorítóan hangzottak, de eltörpültek ahhoz képest, hogy az idegrendszerem romokban van. Kissé szkeptikus is voltam. Harminc éve írok egészségről és szépségápolásról, de mikotoxinokról korábban még csak nem is hallottam.” – írja a szakértő.

Ezeket bizonyos penészgombák, illetve gombafajták termelik. Olyan élelmiszereken szaporodhatnak el, mint a gabonafélék, az aszalt gyümölcsök, a diófélék és a fűszerek. Makacs anyagokról van szó: a legtöbb túléli az élelmiszer-feldolgozást. A főzés vagy a fagyasztás sem pusztítja el őket megbízhatóan, ezért könnyen bekerülhetnek az élelmiszerláncba.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a mikotoxinok súlyos egészségügyi kockázatot jelenthetnek: okozhatnak akut mérgezést, hosszú távon pedig immunhiányos állapothoz és rákhoz is hozzájárulhatnak.

Ez már ijesztően hangzott. Vajon az én magas értékeim már veszélyes tartományba esnek?

– tette fel a kérdést Alice magában, és végül úgy döntött, visszamegy Dr. Donnaihoz. Kiderült, hogy a „magas” viszonylagos fogalom. Alice értékei nem sürgősségi szintűek, de „magasabbak annál, mint amit optimális egészségre törekvő embernél látni szeretnénk”. Dr. Donnai, aki ma a londoni Viavi egészségmenedzsment-klinikát vezeti, nem tekinti mellékes kérdésnek a toxinokat. Szerinte a szervezet toxinterhelésének kezelése az egészség négy alappillérének egyike. A másik három:

táplálkozás,

mozgás,

valamint alvás és pihenés.

Az én értékeim mellett Dr. Donnai szerint elképzelhető, hogy a penésztoxinok fáradtságot okoznak. Megkérdeztem, hogy nem halmozunk-e fel mindannyian elég sok toxint az évek során. És nem éppen ezért van a májunk és a vesénk, hogy naponta méregtelenítsen?

Az orvos szerint a májunk és a vesénk arra van tervezve, hogy eltávolítsa ezeket az anyagokat, de a modern életből származó mikotoxinok és környezeti toxinok túlterhelése kevésbé hatékonnyá teheti ezt a folyamatot. Elmagyarázta, hogy mindenkiben van valamilyen szintű toxinterhelés, mert olyan környezetben élünk, amely túl van terhelve mérgező anyagokkal: égésgátlók, örök vegyi anyagok, mikroműanyagok és az élelmiszerekben lévő penészanyagok vesznek körül minket.

Nálam háromféle mikotoxin szintje volt magas: az ochratoxin A, a patulin és a szterigmatocisztin. Az első szennyezett zabban, rozsban, árpában, kávébabban és sertéshúsban fordulhat elő. A zab és a kávé nálam rendszeres reggeli alapanyag. Az aktív szén tabletta segíthet megkötni és eltávolítani az ochratoxin A-t. A patulin almában és almából készült termékekben fordulhat elő. Én nem fogyasztok belőlük sokat, de a kitettség állítólag összeadódhat, és időszakosan is jelentkezhet. A szterigmatocisztin kukoricában, gabonákban, zöld kávébabban, diófélékben, fűszerekben és szennyezett tejtermékekben bukkanhat fel. Dióféléket, fűszereket és sajtot eszem, de nem nagy mennyiségben.

– magyarázta Alice.