Annyira alacsony a Duna, hogy kiemelkedett a láthatatlan földnyelv Budapestnél – Fotók

2026 május első napjaiban, látványos változás volt megfigyelhető a Margitsziget déli csúcsa környékén: a tartósan alacsony Duna-vízállás miatt a megszokottnál jóval szélesebb partszakasz vált láthatóvá. A látványos jelenség május 1–3-i hosszú hétvégén sokakat vonzott, rengetegen igyekeztek közelről is megnézni a ritkán látható kavicsos, homokos partot. A jó idő és a könnyű megközelíthetőség miatt a hely gyorsan népszerű kiránduló- és pihenőhellyé vált a főváros közepén.

A látványos jelenség miatt sok turista látogat el a Margitsziget déli csúcsához

A látványos jelenség tömegeket vonzott a hosszú hétvégén

A Duna vízszintje Budapestnél szokatlanul alacsony volt ezekben a napokban. A csapadékhiány és a száraz tavasz következtében a folyó visszahúzódott, így a déli csúcsnál olyan területek is felszínre kerültek, amelyek normál esetben víz alatt vannak. A partszakasz különösen vonzó volt a látogatók számára. Sokan leültek a sziget legdélibb pontján található padra, amely kiváló pihenőhely, innen remek háttérként tárult fel az Országház, ami sokakat fotózásra ösztönzött, családok sétáltak le a víz széléig, a kavicsos part szépsége a gyerekeket is magával ragadta. A hely így nemcsak látványosságként, hanem hangulatos pihenő- és fotóhelyszínként is működött a hosszú hétvégén. A Margitsziget környékén, a tartósan száraz időszakokban, alacsony Duna-vízállás idején, korábban is előfordultak aszályos jelenségek. Ilyenkor a sziget déli csücske látványosan kiemelkedik a vízből, sőt, a Margit híd pillére is száraz lábbal bejárhatóvá válik. Természetesen ez száz évvel ezelőtt is jellemző volt. Különösen a XIX. századi nagy aszályok idején a Duna szintje drasztikusan lecsökkent, ami érintette a sziget környezetét is.

Régen a Margitsziget déli csúcsánál mindennapos volt a strandolás. Készült: 1988

Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Bár a látvány sokakat lenyűgözött, a szakértők szerint az alacsony vízállás az aszály egyik egyértelmű jele, amely hosszabb távon komoly környezeti problémákhoz vezethet. Ha a közeljövőben nem érkezik jelentős csapadék, a vízszint továbbra is alacsony maradhat, így a Margitsziget déli csúcsánál még egy ideig hasonló állapotokra lehet számítani.