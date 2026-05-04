RETRO RÁDIÓ

Annyira alacsony a Duna, hogy kiemelkedett a láthatatlan földnyelv Budapestnél – Fotók

A tartósan alacsony Duna-vízállás miatt, különleges kép tárul elénk. Látványos jelenség fogadja a budapestieket, a Margitsziget déli csúcsán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 10:30
Módosítva: 2026.05.04. 11:53
aszály margit-híd duna

2026 május első napjaiban, látványos változás volt megfigyelhető a Margitsziget déli csúcsa környékén: a tartósan alacsony Duna-vízállás miatt a megszokottnál jóval szélesebb partszakasz vált láthatóvá.  A látványos jelenség május 1–3-i hosszú hétvégén sokakat vonzott, rengetegen igyekeztek közelről is megnézni a ritkán látható kavicsos, homokos partot. A jó idő és a könnyű megközelíthetőség miatt a hely gyorsan népszerű kiránduló- és pihenőhellyé vált a főváros közepén.

A látványos jelenség már a Duna-partról is jól megfigyelhető.
A látványos jelenség miatt sok turista látogat el a Margitsziget déli csúcsához

A látványos jelenség tömegeket vonzott a hosszú hétvégén

A Duna vízszintje Budapestnél szokatlanul alacsony volt ezekben a napokban. A csapadékhiány és a száraz tavasz következtében a folyó visszahúzódott, így a déli csúcsnál olyan területek is felszínre kerültek, amelyek normál esetben víz alatt vannak. A partszakasz különösen vonzó volt a látogatók számára. Sokan leültek a sziget legdélibb pontján található padra, amely kiváló pihenőhely, innen remek háttérként tárult fel az Országház, ami sokakat fotózásra ösztönzött, családok sétáltak le a víz széléig, a kavicsos part szépsége a gyerekeket is magával ragadta. A hely így nemcsak látványosságként, hanem hangulatos pihenő- és fotóhelyszínként is működött a hosszú hétvégén. A Margitsziget környékén, a tartósan száraz időszakokban, alacsony Duna-vízállás idején, korábban is előfordultak aszályos jelenségek. Ilyenkor a sziget déli csücske látványosan kiemelkedik a vízből, sőt, a Margit híd pillére is száraz lábbal bejárhatóvá válik. Természetesen ez száz évvel ezelőtt is jellemző volt. Különösen a XIX. századi nagy aszályok idején a Duna szintje drasztikusan lecsökkent, ami érintette a sziget környezetét is.

Régen a Margitsziget déli csúcsánál mindennapos volt a strandolás. Készült: 1988
 Fotó: Fortepan/Magyar Rendőr

Bár a látvány sokakat lenyűgözött, a szakértők szerint az alacsony vízállás az aszály egyik egyértelmű jele, amely hosszabb távon komoly környezeti problémákhoz vezethet. Ha a közeljövőben nem érkezik jelentős csapadék, a vízszint továbbra is alacsony maradhat, így a Margitsziget déli csúcsánál még egy ideig hasonló állapotokra lehet számítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu