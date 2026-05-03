Anyák napi tévépremier a Dunán: bemutatják a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet

Az édesanyját vesztett lány gyógyító története a Dunán. Demeter Villő, a Véletlenül írtam egy könyvet sikeréről.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2026.05.03. 11:15
Az anyák napi hétvégén tematikus beszélgetésekkel, zenés és mesés összeállításokkal, megható tartalmakkal köszönti az édesanyákat a közmédia. A Duna TV premierrel is készül május első vasárnapján, televízióban először ezen a csatornán láthatják a nézők a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet.

Demeter Villő és Rujder Vivien, a Véletlenül írtam egy könyvet című filmben - Anyák napján a Dunán

Május 3-án 21 órától, az utóbbi év egyik közönségkedvenc filmjének televíziós premierjével várja nézőit a közmédia. A Dunán mutatkozik be a Véletlenül írtam egy könyvet című játékfilm, amely érzékenyen dolgozza fel az édesanya elvesztésének témáját. A történet középpontjában egy fiatal lány, Nina áll, akinek legfőbb vágya, hogy író legyen. Kreativitását animációs filmrendező apjától örökölte.

Villő ezúttal nem a filmbeli "kétbalkezes öccsével", hanem az igazi tesójával
 (Fotó: Fodor Erika)

Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse kavarja fel, s mivel az anyukája korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje szolgál a családban. Amikor apja életébe egy új szerelem érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő iránymutatásait követve, az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem előtt.

A Nina szerepét játszó Demeter Villővel a MOZ.GO 2025. fesztiválon találkoztunk tavaly nyáron. Az akkor 15 éves főszereplőt a siker titkáról kérdeztük.

@fodorerikastory A 15 esztendős Demeter Villő főszereplésével készült Vèletlenül írtam egy könyvet című film 1 év alatt 23 díjat nyert.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
