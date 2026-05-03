Anyák napi tévépremier a Dunán: bemutatják a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet

Az anyák napi hétvégén tematikus beszélgetésekkel, zenés és mesés összeállításokkal, megható tartalmakkal köszönti az édesanyákat a közmédia. A Duna TV premierrel is készül május első vasárnapján, televízióban először ezen a csatornán láthatják a nézők a Véletlenül írtam egy könyvet című filmet.

Demeter Villő és Rujder Vivien, a Véletlenül írtam egy könyvet című filmben - Anyák napján a Dunán

Május 3-án 21 órától, az utóbbi év egyik közönségkedvenc filmjének televíziós premierjével várja nézőit a közmédia. A Dunán mutatkozik be a Véletlenül írtam egy könyvet című játékfilm, amely érzékenyen dolgozza fel az édesanya elvesztésének témáját. A történet középpontjában egy fiatal lány, Nina áll, akinek legfőbb vágya, hogy író legyen. Kreativitását animációs filmrendező apjától örökölte.

Villő ezúttal nem a filmbeli "kétbalkezes öccsével", hanem az igazi tesójával

(Fotó: Fodor Erika)

Mindennapjait kétbalkezes bűvész öccse kavarja fel, s mivel az anyukája korán meghalt, női mintaként kissé merev nagynénje szolgál a családban. Amikor apja életébe egy új szerelem érkezik, Nina a szomszédban élő bohém írónő iránymutatásait követve, az írás segítségével dolgozza fel édesanyja elvesztését és nyitja meg szívét az új családtag és az első szerelem előtt.

A Nina szerepét játszó Demeter Villővel a MOZ.GO 2025. fesztiválon találkoztunk tavaly nyáron. Az akkor 15 éves főszereplőt a siker titkáról kérdeztük.