"Járunk majd bulizni" – Fésűs Nelly a partinagyi: ilyen nagyszülő lesz a színésznő

Fésűs Nelly kijelentette: ő nem az az otthon ülős, sütögető nagymama lesz. Lánya, Horváth Csenge a napokban édesanya lett, az élet pedig igencsak felgyorsult. A büszke nagymama azonban nem otthon fogja tölteni mindennapjait, hanem végig a baba és gyermeke mellett szeretne lenni.

Horváth Csenge kislánya sok időt fog tölteni a nagyszülőkkel, akik mindenben ki akarják venni a részüket (Fotó: Máté Krisztián)

Horváth Csenge édesanyja mindenben a szülők segítségére lesz

Horváth Csenge és férje, Barabás Ottó kilenc hónappal ezelőtt tudták meg, hogy életük a feje tetejére állt. A fiatal szerelmesek tavaly decemberben jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Korábban a kismama elárulta, hogy kezdetben sokkolta őket az eredmény, mégis azonnal tudták, hogy életük legszebb és legkülönlegesebb kalandja veszi kezdetét.

Mindig fiatalon szerettem volna anya lenni. A 25-öt lőttem be magamnak, de később kiderült, hogy a 2025 jött össze, nem a 25 év

– mesélte Horváth Csenge a Fókusz műsorában.

Horváth Csenge férjére és természetesen a nagyszülőkre is számíthat a gyermeknevelés során. Most édesanyja, Fésűs Nelly mesélt arról, hogy van a család és, hogy milyen nagymama is lesz ő.

Nagyon jól vannak, együtt van az egész család. Hála Istennek olyan helyen vannak, olyan szobában, ahol mindenki együtt lehet, anya, apa és a pici

– kezdte a színésznő.

"Semmiképpen nem egy ilyen kötögető, sütögető, otthon ücsörgő nagymama leszek, járunk majd a kicsivel bulizni, ide, oda, amoda. Játszani fogunk, hála Istennek mindkét oldalról aktívak a nagyszülők, tehát lehet velünk bandázni, bulizni, bármit csinálni és a szülők elmehetnek bárhová, akár kettesben is, mert az aktív nagyszülők kiveszik a részüket a kicsi életéből" – mesélte boldogan az újdonsült nagymama.

Fésűs Nelly és Vajtó Lajos aktívan szeretnének részt venni a pici életében, a színésznő szeretné, ha ő és unokája szoros kapcsolatban állnának.

"Tulajdonképpen bármit tudok vele csinálni, amit a szülei vagy az anyukája, futni eddig sem szerettem, de gyerek után biztos szaladok."

Fésűs Nelly nagymamaként is aktív lesz, mindenben támogatja Csengét (Fotó: Ripost)

Horváth Csenge már mindent tud az anyaságról

Fésűs Nelly lánya mindig is jól bánt a gyerekekkel, hiszen fiatalabb testvére érkezésekor mindenben segítette édesanyját. A színésznő bevallása szerint Csenge már rég készen áll a szülővé válásra, ugyanis kis testvére születésekor már belekóstolt az anyaságba.

Ő végigasszisztálta a kishúgát, pont annyi korkülönbség van a pici meg Elza között, mint Elza és Csenge között, és Csenge végig ott volt, amikor Elza pici volt, és mindenben is segített, mindig tudta mit kell a babával csinálni, úgyhogy igazság szerint neki semmit nem kellett elmondanom, megmutatnom, mert mindent tud

– mondta Vajtó Lajos felesége.