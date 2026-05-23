"Járunk majd bulizni" – Fésűs Nelly a partinagyi: ilyen nagyszülő lesz a színésznő
Fésűs Nelly nagymama lett, legnagyobb örömére pedig lánya és a pici is jól vannak. Horváth Csenge alig két napja adott életet kislányának, a család boldogsága jelenleg határtalan. Csenge édesanyja, Nelly most a nagyszülővé válásról mesélt.
Fésűs Nelly kijelentette: ő nem az az otthon ülős, sütögető nagymama lesz. Lánya, Horváth Csenge a napokban édesanya lett, az élet pedig igencsak felgyorsult. A büszke nagymama azonban nem otthon fogja tölteni mindennapjait, hanem végig a baba és gyermeke mellett szeretne lenni.
Horváth Csenge édesanyja mindenben a szülők segítségére lesz
Horváth Csenge és férje, Barabás Ottó kilenc hónappal ezelőtt tudták meg, hogy életük a feje tetejére állt. A fiatal szerelmesek tavaly decemberben jelentették be, hogy első gyermeküket várják. Korábban a kismama elárulta, hogy kezdetben sokkolta őket az eredmény, mégis azonnal tudták, hogy életük legszebb és legkülönlegesebb kalandja veszi kezdetét.
Mindig fiatalon szerettem volna anya lenni. A 25-öt lőttem be magamnak, de később kiderült, hogy a 2025 jött össze, nem a 25 év
– mesélte Horváth Csenge a Fókusz műsorában.
Horváth Csenge férjére és természetesen a nagyszülőkre is számíthat a gyermeknevelés során. Most édesanyja, Fésűs Nelly mesélt arról, hogy van a család és, hogy milyen nagymama is lesz ő.
Nagyon jól vannak, együtt van az egész család. Hála Istennek olyan helyen vannak, olyan szobában, ahol mindenki együtt lehet, anya, apa és a pici
– kezdte a színésznő.
"Semmiképpen nem egy ilyen kötögető, sütögető, otthon ücsörgő nagymama leszek, járunk majd a kicsivel bulizni, ide, oda, amoda. Játszani fogunk, hála Istennek mindkét oldalról aktívak a nagyszülők, tehát lehet velünk bandázni, bulizni, bármit csinálni és a szülők elmehetnek bárhová, akár kettesben is, mert az aktív nagyszülők kiveszik a részüket a kicsi életéből" – mesélte boldogan az újdonsült nagymama.
Fésűs Nelly és Vajtó Lajos aktívan szeretnének részt venni a pici életében, a színésznő szeretné, ha ő és unokája szoros kapcsolatban állnának.
"Tulajdonképpen bármit tudok vele csinálni, amit a szülei vagy az anyukája, futni eddig sem szerettem, de gyerek után biztos szaladok."
Horváth Csenge már mindent tud az anyaságról
Fésűs Nelly lánya mindig is jól bánt a gyerekekkel, hiszen fiatalabb testvére érkezésekor mindenben segítette édesanyját. A színésznő bevallása szerint Csenge már rég készen áll a szülővé válásra, ugyanis kis testvére születésekor már belekóstolt az anyaságba.
Ő végigasszisztálta a kishúgát, pont annyi korkülönbség van a pici meg Elza között, mint Elza és Csenge között, és Csenge végig ott volt, amikor Elza pici volt, és mindenben is segített, mindig tudta mit kell a babával csinálni, úgyhogy igazság szerint neki semmit nem kellett elmondanom, megmutatnom, mert mindent tud
– mondta Vajtó Lajos felesége.
Horváth Csenge párjával közösen már azt is sejti, ki lesz a szigorúbb szülő kettejük közül. A kismama szerint ő az, aki határozottabban tudja lefektetni a szabályokat, és ragaszkodni azokhoz.
"Szerintem én leszek a szigorúbb, szóval ha ilyen jó zsaru, rossz zsaru felállásban gondolkodunk, akkor határozottan én leszek a rossz zsaru. Ez már a kiskutyánknál is látszik. Biztos, hogy én leszek az, aki jobban tartja a szabályokat" – mondta mosolyogva Csenge.
Fésűs Nelly biztos benne, hogy gyermeke jól fog helytállni az anyaszerepen, hiszen mindig is önálló és felelősségteljes életet élt.
Megszabtam a határokat, de azon belül azt csinált, amit akart. Ő egy önellátó, nagyon fiatalon a saját lábára állt. Soha nem volt igénye a mamahotelre, neki az önállóság volt a legfontosabb. Én azt gondolom, hogy ő ezt nagyon jól csinálja, és nagyon jól is fogja csinálni.
