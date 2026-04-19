Csúcsformában a leendő nagymama, Fésűs Nelly: „Ha 50 évesen elásod magad, el is leszel ásva”

Van, aki ilyenkor visszavesz, mások viszont most kezdenek igazán élni – és úgy tűnik, Fésűs Nelly egyértelműen az utóbbi táborba tartozik. Az Egy ritmusban podcast legújabb epizódjában Ábel Anita vendégeként kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogyan látja az életet, a korát és saját határait – így 50 felett.

Fésűs Nelly idővel megtanulta, hogy meghúzza a saját határait (Forrás: Mediaworks archív)

Fésűs Nelly: „A hülyéket kint hagyom”

Fésűs Nelly mellett László Irén személyi edző és Xantus Barbara színésznő vett részt a beszélgetésben, ahol arról volt szó, mit jelent ma nőként 50 felett fittnek, kiegyensúlyozottnak és boldognak lenni. Nelly a tőle megszokott karakterességgel mesélt arról, hogy szerinte mit jelent az élet „B oldala”.

Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb probléma, hogy az ember azt kezdi mondani magának, hogy a B-oldal forog és innentől kezdve lejtmenet van

– mondta határozottan. Majd így folytatta: „Ha 80 évesen azt mondom, hogy most kezdek el élni, akkor azt vetíted kifelé. Ha 50 évesen elásod magad, el is leszel ásva.”

A színésznő szavai mögött komoly élettapasztalat áll. Fésűs Nelly korábban igazolt atlétaként edződött, és ezt a fegyelmet ma is magával hozza. De szerinte nem csak a test számít.

Most már vagyok a saját életemben úgy, hogy tudom mit akarok, kivel, mikor, kit engedek be és kit nem. A hülyéket kint hagyom.

Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos társaságában ragyogóan éli meg a mindennapokat (Fotó: Mediaworks archív)

Hamarosan nagymama lesz a színésznő

Sőt, egyenesen bevallotta: „40 évesen vettem be a leszarint, és ezt azóta is tartom. Nem vitatkozom senkivel, egyszerűen otthagyom. Nekem nincs rá szükségem.” Ez a hozzáállás pedig láthatóan működik: kiegyensúlyozott, energikus és tudatos életet él. És mintha ez nem lenne elég, a magánéletében is felpörögtek az események! Hónapokkal ezelőtt robbant a hír, hogy Fésűs Nelly lánya terhes. Horváth Csenge első gyermekének érkezése pedig már nem is olyan távoli jövő, hiszen a baba érkezése májusra várható. Ráadásul egy titkos esküvő is lezajlott a napokban! Egy sokatmondó közösségi médiás poszt árulkodik erről – ahol Horváth Csenge párjával, Barabás Ottóval kézen fogva látható, és a „Barabásék” felirat szerepel a képen. Fésűs Nelly pedig láthatóan élvezi ezt az időszakot.

Akik körülöttem vannak, azok az emberek, akiket szeretek, akiket megbecsülök, és jól érzem magam velük. Így ezt közvetítem, ezt küldöm mindenfelé

– mondta. Úgy tűnik, számára az élet nem két oldalból áll – hanem folyamatosan új fejezetekből. És most épp az egyik legizgalmasabb kezdődik.