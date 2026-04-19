RETRO RÁDIÓ

Csúcsformában a leendő nagymama, Fésűs Nelly: „Ha 50 évesen elásod magad, el is leszel ásva”

Nem lassít, hanem új sebességbe kapcsol az élet 50 felett – legalábbis ezt bizonyítja a színésznő. Fésűs Nelly most egyszerre mesél önmagáról, életfilozófiájáról és a családját érintő izgalmas fordulatokról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.19. 08:30
Van, aki ilyenkor visszavesz, mások viszont most kezdenek igazán élni – és úgy tűnik, Fésűs Nelly egyértelműen az utóbbi táborba tartozik. Az Egy ritmusban podcast legújabb epizódjában Ábel Anita vendégeként kendőzetlen őszinteséggel beszélt arról, hogyan látja az életet, a korát és saját határait – így 50 felett.

Fésűs Nelly ma már gond nélkül szelektálja az ismerőseit.
Fésűs Nelly idővel megtanulta, hogy meghúzza a saját határait (Forrás: Mediaworks archív)

Fésűs Nelly: „A hülyéket kint hagyom

Fésűs Nelly mellett László Irén személyi edző és Xantus Barbara színésznő vett részt a beszélgetésben, ahol arról volt szó, mit jelent ma nőként 50 felett fittnek, kiegyensúlyozottnak és boldognak lenni. Nelly a tőle megszokott karakterességgel mesélt arról, hogy szerinte mit jelent az élet „B oldala”.

Én azt gondolom, hogy az a legnagyobb probléma, hogy az ember azt kezdi mondani magának, hogy a B-oldal forog és innentől kezdve lejtmenet van

 – mondta határozottan. Majd így folytatta: „Ha 80 évesen azt mondom, hogy most kezdek el élni, akkor azt vetíted kifelé. Ha 50 évesen elásod magad, el is leszel ásva.
A színésznő szavai mögött komoly élettapasztalat áll. Fésűs Nelly korábban igazolt atlétaként edződött, és ezt a fegyelmet ma is magával hozza. De szerinte nem csak a test számít.

Most már vagyok a saját életemben úgy, hogy tudom mit akarok, kivel, mikor, kit engedek be és kit nem. A hülyéket kint hagyom.

Fésűs Nelly férje, Vajtó Lajos társaságában ragyogóan éli meg a mindennapokat (Fotó: Mediaworks archív)

Hamarosan nagymama lesz a színésznő

Sőt, egyenesen bevallotta: „40 évesen vettem be a leszarint, és ezt azóta is tartom. Nem vitatkozom senkivel, egyszerűen otthagyom. Nekem nincs rá szükségem.Ez a hozzáállás pedig láthatóan működik: kiegyensúlyozott, energikus és tudatos életet él. És mintha ez nem lenne elég, a magánéletében is felpörögtek az események! Hónapokkal ezelőtt robbant a hír, hogy Fésűs Nelly lánya terhes. Horváth Csenge első gyermekének érkezése pedig már nem is olyan távoli jövő, hiszen a baba érkezése májusra várható. Ráadásul egy titkos esküvő is lezajlott a napokban! Egy sokatmondó közösségi médiás poszt árulkodik erről – ahol Horváth Csenge párjával, Barabás Ottóval kézen fogva látható, és a „Barabásék” felirat szerepel a képen. Fésűs Nelly pedig láthatóan élvezi ezt az időszakot

Akik körülöttem vannak, azok az emberek, akiket szeretek, akiket megbecsülök, és jól érzem magam velük. Így ezt közvetítem, ezt küldöm mindenfelé

 – mondta. Úgy tűnik, számára az élet nem két oldalból áll – hanem folyamatosan új fejezetekből. És most épp az egyik legizgalmasabb kezdődik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
