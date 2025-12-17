RETRO RÁDIÓ

Titokban férjhez ment? Menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre Horváth Csengét

Élete legszebb időszakát éli a gyönyörű modell, aki a minap jelentette be, hogy babát vár. Horváth Csenge most pedig olyan fotót posztolt, amin elegáns menyasszonyi ruhában pózol…

Szerző: Barby
Létrehozva: 2025.12.17. 17:15
Horváth Csenge férjhez ment titokban

Fésűs Nelly lánya boldogabb már nem is lehetne, hiszen úton van első közös gyermekük szerelmével. Horváth Csenge és párja kapcsolata gyorsan lépi a szinteket, a baba bejelentő posztban a szemfüleseknek feltűnt, hogy hatalmas gyűrűt visel a kismama. A modell legújabb Insta sztorijában pedig menyasszonyi ruhában látható. 

Horváth Csenge Kárpáti Rebeka miatt jelent meg a Legénybúcsú premierén barátnőivel.
A Legénybúcsú premierjén már sokaknak feltűnt Horváth Csenge gömbölyödő pocakja (Fotó: MW)

Horváth Csenge káprázatosan mutat menyasszonyi ruhában

A hetek óta tartó pletykák után a modell december 10-én szerelmével közös fotón tudatta a hírt, miszerint úton van első közös gyermekük. A 22 éves Horváth Csenge párja egy jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó, akivel a Legénybúcsú film premierjén jelentek meg először a nyilvánosság előtt. A sztárok közösségi oldalait árgus szemekkel figyelő rajongóknak az is feltűnt a közös fotón, hogy a kismama ujján hatalmas gyűrű díszeleg, ami a legtöbbjük szerint eljegyzési gyűrű. Legújabb fotóján pedig gyönyörű, elegáns vonalú menyasszonyi ruhában pózol, ami feltehetően egy modell munka volt számára, de az is lehet már keresi az esküvőre a tökéletes ruhát. 

Horváth Csenge nagyon jól mutat az elegáns, fehér ruhában.
Horváth Csenge gyönyörű menyasszonyi ruhában (Fotó: Instagram)

Nem volt sokáig szingli

Az utóbbi időben nem lehetett sokat tudni a modell magánéletéről, ezért is lepett meg sokakat, hogy Horváth Csenge terhes. Fésűs Nelly lányának évekig – még a gimnázium alatt – egy Patrik nevű táncművész volt a párja, aki 5 évvel idősebb a modellnél. Az akkor 16 éves lány édesapja által ismerte meg első szerelmét, akivel öt évig alkottak egy párt, de távkapcsolatban éltek, ami miatt végül tavaly véget vetettek a kapcsolatuknak. A 21 éves lány ezek után nem volt túl sokáig szingli, bár pontosan erről nem beszélt, de néhány hónap alatt több sztárpasival is összehozták, köztük KKevinnel is. Később pedig, amikor a világhírű színésszel, Michele Morronével forgatott reklámfilmet, vele is összeboronálták. 

 

