Titokban férjhez ment? Menyasszonyi ruhában kapták lencsevégre Horváth Csengét

Fésűs Nelly lánya boldogabb már nem is lehetne, hiszen úton van első közös gyermekük szerelmével. Horváth Csenge és párja kapcsolata gyorsan lépi a szinteket, a baba bejelentő posztban a szemfüleseknek feltűnt, hogy hatalmas gyűrűt visel a kismama. A modell legújabb Insta sztorijában pedig menyasszonyi ruhában látható.

A Legénybúcsú premierjén már sokaknak feltűnt Horváth Csenge gömbölyödő pocakja (Fotó: MW)

Horváth Csenge káprázatosan mutat menyasszonyi ruhában

A hetek óta tartó pletykák után a modell december 10-én szerelmével közös fotón tudatta a hírt, miszerint úton van első közös gyermekük. A 22 éves Horváth Csenge párja egy jómódú erdélyi üzletember, Barabás Ottó, akivel a Legénybúcsú film premierjén jelentek meg először a nyilvánosság előtt. A sztárok közösségi oldalait árgus szemekkel figyelő rajongóknak az is feltűnt a közös fotón, hogy a kismama ujján hatalmas gyűrű díszeleg, ami a legtöbbjük szerint eljegyzési gyűrű. Legújabb fotóján pedig gyönyörű, elegáns vonalú menyasszonyi ruhában pózol, ami feltehetően egy modell munka volt számára, de az is lehet már keresi az esküvőre a tökéletes ruhát.

Horváth Csenge gyönyörű menyasszonyi ruhában (Fotó: Instagram)

Nem volt sokáig szingli

Az utóbbi időben nem lehetett sokat tudni a modell magánéletéről, ezért is lepett meg sokakat, hogy Horváth Csenge terhes. Fésűs Nelly lányának évekig – még a gimnázium alatt – egy Patrik nevű táncművész volt a párja, aki 5 évvel idősebb a modellnél. Az akkor 16 éves lány édesapja által ismerte meg első szerelmét, akivel öt évig alkottak egy párt, de távkapcsolatban éltek, ami miatt végül tavaly véget vetettek a kapcsolatuknak. A 21 éves lány ezek után nem volt túl sokáig szingli, bár pontosan erről nem beszélt, de néhány hónap alatt több sztárpasival is összehozták, köztük KKevinnel is. Később pedig, amikor a világhírű színésszel, Michele Morronével forgatott reklámfilmet, vele is összeboronálták.