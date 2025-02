Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge igazán gyönyörű nő lett, így nem csoda, hogy rengeteg férfi szeretné meghódítani. A fiatal modell azonban legtöbbjükre rá se néz, persze nem is csoda, hogy válogatós, ha még világsztárok is versengenek a kegyeiért. A 365 nap főszereplője, Michele Morrone Magyarországon járt nemrég, és nagyon úgy tűnik, hogy megakadt a szeme Csengén. Egy videó is előkerült róluk, amin valósággal izzik közöttük a levegő.

Horváth Csenge párja a dögös világsztár, Michele Morrone lehet? Fotó: Máté Krisztián / Ripost / Máté Krisztián / Ripost

A dögös Michele Morrone nők millióinak rabolta el a szívét a 365 nap című filmben nyújtott alakításával, de persze a rajongók legtöbbjének esélye sincs közel kerülni hozzá. De lehet, hogy Horváth Csenge a kivétel, ugyanis a világsztár épp őt szúrta ki a tömegben egy sajtótájékoztatón, sőt, még utána is futott, hogy beszélhessen vele. A videón az is jól látszik, hogy Csenge igencsak közel is került a színészhez, annyira, hogy akár még egy csók is elcsattanhatott volna közöttük.

Horváth Csenge és Michele Morrone között majdnem egy csók is lecsattant Fotó: Instagram

Horváth Csenge Michele Morrone partnereként debütált

A túlfűtött pillanatoknak persze nem egy puszta véletlen folytán lehettek szemtanúi a rajongók, ugyanis a színész egy reklámfilmet forgatott Budapesten. A Hell Michele Morronet kérte fel legújabb kampánya arcának, és az ehhez készült reklámban Horváth Csenge is szerepet kapott, nem is kicsit. Annak ellenére, hogy most bizonyíthatott először ilyen helyzetben, azt a lányt alakíthatta, aki egy pillantással elcsavarja a jóképű színész fejét, annyira, hogy végül egymás karjaiban kötnek ki. A videó remekül sikerült, és valószínűleg megannyi férfi és női szívet dobogtatott meg egyszerre. De vajon csak egy remek alakítást láthattunk mindkét fél részéről, vagy valóban ennyire izzott közöttük a levegő a forgatáson kívül is?