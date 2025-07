Trap kapitány és a Sztárban Sztár leszek! énekesnője összeköltöztek – hamarosan jöhet a baba?

Pár évvel ezelőtt Molnár Tibor, azaz Trap kapitány őszintén mesélt arról, hogy a beatboxolás nemcsak sikert, hanem komoly egészségügyi problémákat is hozott az életébe. A fellépések során annyira megerőltette a rekesz- és hasizmait, hogy az már a szívére is hatással volt. Akkoriban megállás nélkül dolgozott, szinte minden felkérést elvállalt, és nem figyelt arra, mennyire túlterheli magát. A túlzott fizikai megterhelés idővel szorító mellkasi érzést és más panaszokat okozott, végül orvoshoz fordult, ahol kiderült: ha nem pihen, komoly baj is lehet. Ezután lassított a tempón, kevesebb fellépést vállalt, és tudatosan figyelt az egészségére.

Trap kapitány egészsége veszélyben volt (Fotó: Metropol)

Veszélyben volt az élete

„Szerencsére már sokkal jobban vagyok azóta. Pihentettem, illetve sokkal kevesebb fellépést vállaltam, és sokkal jobban megválogattam azt is, hogy miket vállalok el, így most már jobban lettem. Most már egyre több beatboxos fellépésem van, de azért óvatos vagyok. Elárulom, hogy én ilyen pánikos vagyok az egészségügytől, szóval azóta nem voltam orvosnál”– kezdte lapunknak.

Trap kapitány párja a Sztárban Sztár leszek! énekesnője

A zenész tavasszal a Facebook-oldalán tudatta rajongóival, hogy újra szerelmes – ráadásul választottja nem más, mint a Sztárban Sztár leszek! korábbi versenyzője, Bányai Noémi.

„Január óta alkotunk egy párt, azóta pedig nagyon jól megvagyunk”– mesélte, és azt is elárulta, hogy már össze is költöztek.

Már együtt élünk. Most is éppen kanapét szerelünk össze. Szerintem velem nagyon könnyű együtt élni, bezzeg Noémivel!

– nevetett az énekes, majd párja vette át a szót.

Nagyon nagy harmóniában vagyunk. Most is bútort szerelünk, és nem veszünk össze egyáltalán. Meglepően könnyű együtt élni Tibivel. Szoktuk is mondani, milyen jó minden, de mindig félünk kimondani, mert akkor jön valami külső tényező, ami ezt befolyásolja

– árulta el Bányai Noémi.

Mióta egy párt alkotnak, azóta Trap kapitány a saját bevallása szerint teljesen megváltozott. „Kedvesebb vagyok, nincs már káros szenvedélyem. Nem dohányzom, inni sem nagyon iszom”– magyarázta.