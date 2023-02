Komoly szívproblémák gyötrik a TV2 sztárját – Videó

Trap kapitány vasárnap este hatalmasat ment a Sztárban Sztár kilencedik évadának első adásában. Tomboló sikert aratott a fiatal rapper, Desh bőrébe bújva. Akik ismerik Tibi munkásságát, tudják, hogy előadásairól nem hiányozhat a beatbox, vagyis a szájdobolás. Talán várták is sokan, hogy Trap kapitány bele-bele tol egy két ritmust a szövegbe, de ez bizony elmaradt és nem is véletlenül. A tehetséges előadó ugyanis orvosai utasítására kénytelen mellőzni különleges képességét.

Molnár Tibor számára az éneklés jelenti a jövőt Fotó: Máté Krisztián/Ripost



„Abba kellene hagynom...”

„Izgulok, mert nagyjából két hete kiderült, hogy az évi háromszáz koncert miatt vagy izomrost-szakadásom van a hasizmomban, vagy rekeszizomsérvem. Az orvos szerint a beatboxolást abba kellene hagynom.”

De remélem, hogy nem fog véget érni a pályafutásom

– mondta még a Sztárban Sztár első adása előtt Tibor. A Bors a műsor szünetében beszélgetett az előadóval, aki elárulta, valójában még annál is nagyobb a gond, mint amennyit eddig megosztott a nyilvánossággal.

Hazavágta a szívét...

„Azt tudom csinálni, hogy pihentetni kell a rekeszemet, ami az éneklés és sok egyéb zenei elfoglaltságom mellett nem annyira könnyű, de igyekszem. A beatboxot csinálom még ugye, amit most meg sem mutathatok, mert valójában az vágta haza a rekeszizmomat és a szívemet is. Sőt, főként a szívemet. Ezért az a terv a Sztárban Sztár után, hogy jön egy kényszerpihenő és a beatboxot pedig valószínűleg nyugdíjba kell küldenem és énekelni fogok inkább a jövőben” – magyarázta Trap kapitány, aki számára nehéz volt meghozni ezt a döntést, még úgy is, hogy az egészségéről van szó. – „Fájdalmas döntés volt, de valójában 2017 óta érzem a koncertek után, hogy valami gond van. Annyira traumatizált ez az érzés, hogy annyira már nem gond megválni tőle.”