Majka ismét tolta a nagyképű dumát a siófoki koncertjén és nem kért bocsánatot – videó

Majoros Péter, Majka a Campuson történt botrányos koncertje után ismét fellépett, ezúttal a siófoki Plázson. Úgy tűnik, hiába akadtak ki még a saját rajongói azon, hogy július 19-én főbelövésre is utalt a Csurran, cseppen nevű dala végén, semmit sem bánt meg a tetteiből. Neki továbbra is rendben van, hogy a miniszterelnök kivégzésére buzdít a színpadon – írja a Bors.

Fotó: Forrás: Mediaworks

A siófoki koncerten bocsánatkérés helyett kellemetlenül ontotta magából a bunkóságot, és a koncert alatt végig sztároltatta magát. Ahhoz ezúttal nem volt mersze, hogy egy az egyben megismételje a debreceni performanszt, de a fegyver így is előkerült a színpadon... Majka több táncosa is azt játszotta el, hogy lelövik őt, de a képzeletbeli pisztolyaik besültek, és ő erre úgy reagált, hogy „mindent túlélek”.

A szám végén aztán így fogalmazott:

„Van egy fontos dolog, amit tudnotok kell, tök mindegy, hogy ti mikor mentek és mikor jöttök, én mindig itt maradok, g*cik.”

– hangzott el Majkától, természetesen most is úgy, hogy a közönség soraiban bőven voltak gyerekek is...

A Bors szerint ezek után már tökéletesen érthető, hogy miért döntött úgy a One Magyarország is, hogy lezárja márkanagyköveti együttműködését Majkával. Nekik és még a Majka rajongóknak sem nem fér bele ez a stílus...