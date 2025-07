100 millióval verték át Hajdú Péter nevében – rendőrök vitték el a szerelmes nőt

Hajdú Péter újabb hihetetlen esetről számolt be: áprilisban egy kanadai nő jelent meg budapesti étterménél, bőröndökkel a kezében, azt állítva, hogy a műsorvezető szerelme, és most végre beköltözik hozzá. A nő éveken át hitt abban, hogy valóban Hajdúval levelezett, és több tízmillió forintnyi összeget is utalt egy álprofilnak.

Hajdú Péter Fotó: Bánkúti Sándor/Bors / Bánkúti Sándor/Bors

A mai napig kapok különféle országokból származó szerelmes leveleket, főként egyébként francia és spanyol ajkú hölgyektől

– mesélte a műsorvezető.

Az érkező nő végül a rendőrség közbelépése után távozott. Kiderült: a kapcsolatot nem Hajdú, hanem egy csaló tartotta fent, aki a műsorvezető nevét és arcát használta fel. A történet még ennél is bizarrabb fordulatot vett, amikor Hajdú menyasszonya, Eszti is kapott olyan üzeneteket, hogy Péter „valójában” más nők férje.

Nem vesszük ezeket komolyan, mert viccnek tartom az egészet

– mondta Hajdú, aki szerint az internetes csalások egyre gyakoribbak, és már mesterséges intelligenciával is visszaélnek a nevével.

