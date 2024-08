Hűha! Fésűs Nelly lánya látványos átalakuláson ment keresztül - Fotó

Fésűs Nelly lánya még csak 21 éves, de az egyik legfoglalkoztatottabb modell hazánkban. Ráadásul nem csak a kifutón és az újságok címlapjain mutat jól, de a színpadon is megállja a helyét, hiszen színésznőként is sokszor bizonyíthatott már. Most viszont úgy érezte, hogy a megszokott kerékvágásból egy kicsit ki kell szakadnia, ezért meglátogatta Frohner Fecót, hogy egy kicsit pezsdítse fel a hétköznapokat.

Fésűs Nelly lánya megunta a barna hajszínt (Fotó: TV2)

Fésűs Nelly lánya változtatni akart

Fecóról azon kívül, hogy Kárpáti Rebeka exbarátja, sokan tudják azt is, hogy profi fodrász, és bárkiből szupermodellt varázsol. Mondjuk Csenge esetében ez már adott volt azelőtt is, hogy a hajszobrász kezelésbe vette volna, de a végeredmény azért így is magáért beszél. A modellnek az volt a kérése, hogy legyen világosabb a haja, s bár elsőre a szőkítést beszélték meg, Csenge munkái miatt ezt nem vállalta Fecó. Persze, azért valamennyire eleget tett a lány óhajának, és így is sokkal világosabb lett a frizurája, mint eddig bármikor...

Mutatjuk is!

Csenge szőkére váltott (Fotó: Instagram)

Rapperrel boronálták össze

Miután Csenge idén pontot tett Patrikkal a kapcsolata végére, azonnal felreppentek olyan pletykák, hogy harmadik fél lehet a dologban. Ráadásul nem akárkivel, hanem egy ismert magyar zenésszel boronálták össze a modellt, akitől igazán meglepő választás lenne ez, tekintve, hogy a szóban forgó férfi többször szerepelt a botrányaival az újságok hasábjain. Ő nem más, mint G.w.M felfedezettje, KKevin, aki a szakítást követően mindenhol ismerőse lett Csengének, és valaki még látni is vélte őket randizni. Utóbbira persze csak egy netező szava a bizonyíték, de az is igaz, hogy sem a modell, sem pedig a rapper nem cáfolta meg a pletykákat.