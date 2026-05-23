Újabb csapás a brit királyi családra: András herceg körül újabb botrány gyűrűzik

András hercegnek továbbra is meggyűlik a baja a hatóságokkal. Ezúttal hivatali visszaélés vádjával gyanúsítják, amely számos bűncselekményt is magába foglalhat. Egy ismeretlen nő állítását is vizsgálják, akit Jeffrey Epstein küldött a szigetországba az egykori herceghez.

Tovább szorul a hurok András herceg körül, ezúttal hivatali visszaéléssel gyanúsítják

Úgy tűnik a brit királyi család még nem lélegezhet fel, ugyanis tovább folytatódnak András Mountbatten Windsor botrányai, ugyanis ezúttal a nyilvánosság segítségét kéri a rendőrség; azt kérik, hogy azok, akik bármilyen információval rendelkeznek az egykori herceg hivatali visszaéléseivel kapcsolatban, jelentkezzenek a hatóságoknál. A vizsgálat hátterében hatalmi visszaélés áll, amely jogi értelemben többféle bűncselekményt is magába foglalhat, többek között bizalmas pénzügyi információk kiszivárogtatását, pénzügyi visszaélést, kötelességszegést de akár szexuális visszaélést is.

Andrást még februárban vették őrizetbe miután azzal gyanúsították, hogy kereskedelmi megbízotti időszaka alatt bizalmas adatokat oszthatott meg Jeffrey Epsteinnel 2001 és 2011 között. Az őrizetbevétel után néhány órával szabadon engedték, a rendőrség azonban jelezte, hogy a nyomozás ezután is folytatódik.

Bizalmasan kezeli az ügyet a rendőrség

A nyomozás során egy nő állítását vizsgálják, aki szerint Epstein küldte őt a Royal Lodge-ba, ahol végül szexuális kapcsolatba került Andrással. „Felvettük a kapcsolatot a nő jogi képviselőjével, és megerősítettük, hogy amennyiben szeretné hivatalosan bejelenteni az ügyet, azt komolyan vesszük, és kellő gondossággal, érzékenységgel, valamint a magánélete és anonimitása tiszteletben tartásával kezeljük.” - hangsúlyozta a Thames Valley Police a közleményében.

Oliver Wright megerősítette, hogy az ügy nyomozása továbbra is zajlik: „A hivatali visszaélés többféle formát ölthet, ezért az ügy különösen összetett. Tapasztalt nyomozóink jelentős mennyiségű, a nyilvánosságtól és más forrásokból beérkezett információt vizsgálnak át alaposan.” - mondta.

A rendőrség kiemelte:

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy minden ésszerű nyomozati irányt feltárjunk, bárhová is vezessen. Arra biztatunk mindenkit, aki információval rendelkezik, hogy jelentkezzen a hivatalos csatornáinkon.

A közlemény szerint a nagy érdeklődésre való tekintettel türelmet kérnek, és további tájékoztatást később adnak. András Mountbatten Windsor továbbra is tagad minden ellene felhozott vádat. - olvasható az Unilad cikkében.