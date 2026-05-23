Figyelmeztet az állatorvos: ezért nem szabad egy ágyban aludni a házi kedvencünkkel

Tom Mason állatorvos szerint teljesen érthető, hogy szoros kötődés alakul ki a kedvencünkkel. Legyen szó macskától, kutyáról vagy más állatról, gyakran a család részévé válnak. Azonban van egy gyakori szokás, amely nemcsak a gazdira, de házi kedvencre is kockázatot jelent. Hiszen sokan engedik, hogy kedvencük csatlakozzon hozzájuk az ágyban, de ez talán nem is olyan ártalmatlan, mint gondolnák. A Perfect Pet orvosa szerint a tulajdonosoknak tisztában kell lenniük a saját és állataik egészségére gyakorolt nagyon is valós következményekkel.

Egy állatorvos elárulta, miért nem szabadna egy ágyban aludnod a kedvenceddel

4 ok, amiért az állatorvos szerint érdemes átgondolnunk a közös alvást kedvencünkkel

„Sok gazdi nem gondolkodik kétszer azon, hogy beengedje-e kedvencét az ágyába, de érdemes megérteni, mit jelenthet ez a szoros, hosszan tartó érintkezés mindenki jólétére nézve” – mondta Tom Mason.

1. Paraziták és fertőzések

„A háziállatok számos külső parazitát hordozhatnak, köztük bolhákat, kullancsokat, atkákat és tetveket, és az ágy megosztása könnyű hozzáférést biztosít ezeknek a nem kívánt vendégeknek."

Tom hozzátette, hogy akár a belső paraziták, mint például a kutyáknál és macskáknál egyaránt előforduló Toxocara canis nevű orsóféreg is átterjedhet az emberre. A fertőzött állatok által leadott mikroszkopikus méretű peték az ágyneműn is életben maradhatnak, és véletlen lenyelés esetén olyan fertőzést okozhatnak, amelyet nehéz felismerni és lassan gyógyítható.

2. Zavart alvás

„Az állat éjszakai mozgása, nyugtalansága és testhelyzetének változása ismétlődően megszakíthatja az ember alvási ciklusát, még akkor is, ha a gazdi nem is veszi észre, hogy ez történik."

De az állatorvos azt is elárulta, hogy ez kölcsönös, hiszen a gazdák ugyanolyan könnyen megzavarhatják kedvencük pihenését, pedig nekik is szükségük van a zavartalan alvásra, hogy megőrizzék saját fizikai és mentális egészségüket.

3. Véletlen sérülések

Éjszaka fennáll a véletlen karcolások vagy ütések kockázata is, különösen a kisebb és törékenyebb állatok esetében, akik leeshetnek a magas ágyakról. Illetve, az éjszakai állandó fizikai közelség egyes esetekben hozzájárulhat a szeparációs szorongással kapcsolatos viselkedéshez azoknál a háziállatoknál, akik nehezen viselik, ha nappal megszűnik ez a kontaktus.