Több mint 40 000 lakost evakuáltak, miután szivárogni kezdett egy vegyi tartály

A hatóságok szerint két lehetséges végkimenetel van, de mindkét lehetőség veszélyt jelent a lakosságra.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.23. 07:37
Módosítva: 2026.05.23. 07:37
evakuálás kalifornia veszélyes anyag

Több mint 40 000 embert evakuáltak, miután mérgező vegyi anyag szivárogni kezdett egy tartályból egy amerikai repülőgépgyártó üzemben. A dél-kaliforniai tartály becslések szerint 26 500 liter metil-metakrilátot tartalmaz, egy rendkívül illékony és gyúlékony anyagot, amelyet műanyaggyártásban használnak.

Evakuálási zónát jelöltek ki a kaliforniai hatóságok. (Képünk illusztráció) Fotó:  unsplash

Az Orange Megyei Tűzoltóság (OCFA) csütörtök délután kezdeti evakuálási parancsot adott ki a Garden Grove-i létesítmény környékére, miután jelentések érkeztek a tartály hőmérsékletének emelkedéséről. Ezt követően az evakuálási zónát kibővítették, és a szivárgás okát jelenleg is vizsgálják. Az OCFA tisztviselői szerint három tartály található a létesítményben, amelyek közül az egyik hűtőrendszere sérült.

Péntek délutáni sajtótájékoztatóján Craig Covey, az OCFA vezetője elmondta, hogy a szivárgásnak két lehetséges következménye lehet: az első az, hogy a tartály meghibásodik, és káros vegyi anyagok ömlenek ki a létesítmény környezetébe. Vagy a második, hogy a tartály hőszökésbe kerül, és felrobban, ami a körülötte lévő, üzemanyagot vagy vegyi anyagokat tartalmazó tartályokat is érinti.

„Ez nem óvintézkedés” – mondta. „Ez a dolog el fog romlani, és nem tudjuk, mikor... Mindent megteszünk, hogy kitaláljuk, mikor vagy hogyan tudjuk megakadályozni.”

Egy veszélyesanyag-csapat szakértőkkel együttműködve próbál módot találni az érintett tartály nyomásmentesítésére és a kitettség korlátozására.

A tűzoltóparancsnok elmondta, hogy a kiürítési parancsok érvényben maradnak, amíg a hatóságok megpróbálják enyhíteni a szivárgást. Hozzátette, hogy csapatának sikerült megakadályoznia a veszélyeztetett tartályok további hőmérséklet-emelkedését.

Az OCFA kiürítési központokat hozott létre, valamint egy információs vonalat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
