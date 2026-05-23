Több mint 40 000 lakost evakuáltak, miután szivárogni kezdett egy vegyi tartály

Több mint 40 000 embert evakuáltak, miután mérgező vegyi anyag szivárogni kezdett egy tartályból egy amerikai repülőgépgyártó üzemben. A dél-kaliforniai tartály becslések szerint 26 500 liter metil-metakrilátot tartalmaz, egy rendkívül illékony és gyúlékony anyagot, amelyet műanyaggyártásban használnak.

Evakuálási zónát jelöltek ki a kaliforniai hatóságok. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Evakuálási zónát jelöltek ki a kaliforniai hatóságok

Az Orange Megyei Tűzoltóság (OCFA) csütörtök délután kezdeti evakuálási parancsot adott ki a Garden Grove-i létesítmény környékére, miután jelentések érkeztek a tartály hőmérsékletének emelkedéséről. Ezt követően az evakuálási zónát kibővítették, és a szivárgás okát jelenleg is vizsgálják. Az OCFA tisztviselői szerint három tartály található a létesítményben, amelyek közül az egyik hűtőrendszere sérült.

Péntek délutáni sajtótájékoztatóján Craig Covey, az OCFA vezetője elmondta, hogy a szivárgásnak két lehetséges következménye lehet: az első az, hogy a tartály meghibásodik, és káros vegyi anyagok ömlenek ki a létesítmény környezetébe. Vagy a második, hogy a tartály hőszökésbe kerül, és felrobban, ami a körülötte lévő, üzemanyagot vagy vegyi anyagokat tartalmazó tartályokat is érinti.

„Ez nem óvintézkedés” – mondta. „Ez a dolog el fog romlani, és nem tudjuk, mikor... Mindent megteszünk, hogy kitaláljuk, mikor vagy hogyan tudjuk megakadályozni.”

Egy veszélyesanyag-csapat szakértőkkel együttműködve próbál módot találni az érintett tartály nyomásmentesítésére és a kitettség korlátozására.

A tűzoltóparancsnok elmondta, hogy a kiürítési parancsok érvényben maradnak, amíg a hatóságok megpróbálják enyhíteni a szivárgást. Hozzátette, hogy csapatának sikerült megakadályoznia a veszélyeztetett tartályok további hőmérséklet-emelkedését.

Az OCFA kiürítési központokat hozott létre, valamint egy információs vonalat.