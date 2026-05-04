Lezárták a forgalmas pályaudvart - veszélyes anyag szivárgott ki a tehervagonból

Lezárták a salzburgi főpályaudvart nátrium-metilát szivárgása miatt
Lezárták hétfőn a salzburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag, nátrium-metilát szivárgott egy tehervagonból - közölték az osztrák hatóságok.
A tájékoztatás szerint előbb csak egyes vágányokat és peronokat zártak le, de kora este már a teljes pályaudvar kiürítését el kellett rendelni.
A vegyvédelmi munkálatokat nagyban hátráltatja, hogy a vegyszer nem léphet érintkezésbe vízzel. Az incidensnek nincsenek sérültjei.
A veszélyes anyagok adatbázisai szerint a nátrium-metilát egy fehér-sárgás, szagtalan por, amelyet egyebek között katalizátorként használnak a biodízelolaj előállítása során. "A szubsztrátumot a tartályban metanolban oldott formában tartják. Kristályos formában azonban megtapadt a vagon külső felületén. Ez veszélyes, mert maró és öngyulladó, valamint hevesen és mérgezően reagál, ha vízzel vagy nedvességgel érintkezik" - ismertette Werner Kloiber, a salzburgi hivatásos tűzoltóság parancsnoka.
Az egész pályaudvart elővigyázatosságból kiürítették, egy vonatot elvittek, és a felsővezetéket földelték. Ezután a hivatásos tűzoltóság megkezdte a maradványok eltávolítását. "Feltételezzük, hogy a töltésből visszamaradt maradványokról van szó. Maga a vagon szivárgásmentesnek tűnik" - hangsúlyozta Kloiber.
Az érintett tehervonatot egy magán-vasúttársaság üzemelteti - közölte az MTI.
