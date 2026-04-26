A hely, ahol 40 éve megdermedt az idő: Csernobil tragédiája máig velünk él - Galéria

Az egyik legkomolyabb atomkatasztrófa történt 1986. április 26-án az ukrajnai Pripjaty és Csernobil városok melletti Vlagyimir Iljics Lenin atomerőműben. Egy áramszünet lehetséges következményeit akarták tesztelni, viszont ezt rosszul megtervezve és a biztonsági szabályzatok teljes figyelmen kívül hagyásával végezték el. Ennek során a 4-es reaktor fölött elvesztették a kontrollt, és két robbanás is bekövetkezett. A reaktorba beépített, mintegy 1700 tonna tömegű grafit a robbanás után még 10 napig égett. A felszálló hővel rengeteg radioaktív gáz és izotóp került a légtérbe, ami beborította Európát.

Csernobilban 40 éve atomkatasztrófa történt

Csernobilban megdermedt az idő

A balesetet a kommunista párt természetesen igyekezett eltitkolni, ami kezdetben annyira jól sikerült, hogy Pripjatyban aznap négy esküvőt megtartottak. Ennek ellenére a szemtanúk beszámolói alapján már terjedtek a katasztrófáról szóló pletykák, de a város kitelepítése csak másnap, április 27-én kezdődött meg. A megkezdődő nemzetközi kérdésáradatra – amelyek azzal függtek össze, hogy Európa-szerte erős radioaktivitás mérhető – a párt kénytelen volt választ adni, és a május 1-ei ünnepségek után hivatalos bejelentést tett.

Titkolták a csernobili atomkatasztrófát

A Pripjatyból evakuált emberek nem vihették magukkal háziállataikat és semmilyen értéktárgyukat, hiszen a radioaktív por bármin képes volt megtapadni. A város ötvenezer fős lakosságát május 5-re teljesen kitelepítették, az erőmű 30 kilométeres körzetéből viszont több, mint százezer ember kényszerült otthona elhagyására.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 56 közvetlen áldozatot tart nyilván: 47 munkást és 9 gyermeket, akik pajzsmirigyrákban haltak meg, legalább 40 ezer művi vetélést kapcsolnak össze a balesettel. A korai becslések 30-40 000 halálesetről szóltak, végül az ezzel összefüggő betegségekben elhunytak számát 4000-re korrigálták. A helyi lakosok hajlamosak a sugárterhelésnek tulajdonítani a rossz egészségi állapotukat és szinte valamennyi egészségügyi problémát, ezért szerintük a Csernobillal összefüggő halálesetek száma lényegesen magasabb.