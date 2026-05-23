Liberty 5 Pro Max: az okostok megold szinte mindent helyettünk
„Suttogás-tisztaságú” hívások, továbbfejlesztett Adaptive ANC 4.0 zajszűrés és érintőkijelzős okos tok AI jegyzetelő funkcióval a Liberty 5 Pro Max-ban.
A soundcore, az Anker Innovations prémium audio- és videómárkája bemutatta a Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max modelleket, az első két terméket, amelyek az ANKER THUS™ AI chipjét használják, és „Whisper Clear” (suttogás-tisztaságú) hívásminőséget kínálnak, írja a Bors. A rendszer egy 10 szenzoros mátrixra épül: nyolc mikrofon gyűjti a környezeti zajt, két csontvezetéses szenzor pedig a koponya vibrációit érzékeli. A THUS™ AI chippel együtt ez biztosítja a tiszta hangrögzítést még zajos környezetben is. Az új Liberty 5 Pro és Liberty 5 Pro Max az előző generációkhoz képest továbbfejlesztett ANC teljesítményt nyújtanak, akár kétszer mélyebb zajszűréssel, mint a Liberty 4 Pro. A Liberty 5 Pro Max emellett AI jegyzetelési funkciót is kapott, amely lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a tokkal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetekké alakítását.
Tiszta hívás zajos környezetben
A THUS™ AI chip és a 10 szenzoros rendszer neurális háló alapú AI modellel különíti el a beszélő hangját a háttérzajtól, így még komplex, változó környezetben is tisztán érthető marad a hang a vonal másik végén.
A csontvezetéses szenzorok a beszéd fizikai rezgéseit is érzékelik, így akkor is segítik a hang tiszta továbbítását, ha a felhasználó halkan beszél vagy viszonylag csendes környezetben van.
Adaptív ANC 4.0 változó környezetekhez
A soundcore Adaptive ANC 4.0 nyolc mikrofonos rendszert használ, amely másodpercenként akár 384 000 alkalommal dolgozza fel az audioadatokat. Folyamatosan figyeli a külső és a fülben maradó zajokat, és valós időben igazítja a zajszűrési görbét.
Az algoritmus többféle zajt kezel: alacsony frekvenciájú motorzajt, közép- és magas frekvenciájú irodai beszélgetéseket, valamint környezeti hangokat.
HearID 5.0 személyre szabott hangzás
A HearID 5.0 egy hallásteszt alapján egyedi EQ-profilt hoz létre, amelyet minden lejátszott zenére alkalmaz. A beépített AI hangjavító rendszer neurális hálóval rekonstruálja a Bluetooth-tömörítés során elveszett részleteket, és akár a tipikusan elvesző minőség 65%-át visszaállítja.
Hangvezérlés késleltetés nélkül
A THUS™ AI chipnek köszönhetően a hangvezérlés 20 beépített parancsot támogat, 0,91 másodperces válaszidővel. A felhasználók így állíthatják a hangerőt, léptethetik a zeneszámokat, kezelhetik a hívásokat és módosíthatják az ANC beállításait.
A transzparens mód segíti a környezet érzékelését, az „Easy Chat” funkció pedig lehetővé teszi, hogy a felhasználó ideiglenesen beszélgethessen valakivel a zene szüneteltetése nélkül.
Okos tok AI jegyzetelővel
A Liberty 5 Pro egy 0,96 hüvelykes TFT érintőkijelzős töltőtokot kapott.
A Liberty 5 Pro Max ezzel szemben a „világ első okos kijelzős fülhallgatója AI jegyzetelővel”, amely egy 1,78 hüvelykes AMOLED kijelzőn keresztül vezérelhető.
A tok hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetők a megbeszélések. A soundcore alkalmazás ezután automatikusan átiratot készít, azonosítja a beszélőket és kinyeri a teendőket. AI fordítás mindkét modellnél elérhető: a Liberty 5 Pro esetében a fülhallgatón keresztül, a Pro Max esetében pedig a tokon vagy a fülhallgatón keresztül is.
További funkciók
Mindkét fülhallgató akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt ANC mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. A többpontos csatlakozás (Multipoint connectivity) lehetővé teszi, hogy a felhasználók egyszerre akár három eszközhöz is csatlakozzanak, emellett a készülékek támogatják az Apple Find My szolgáltatást és a Google Fast Pair gyors párosítást. Mindkét fülhallgató IP55 minősítést kapott a lehető legstabilabb kapcsolatot pedig a Bluetooth 6.1 garantálja.
A Liberty 5 Pro Guinness-rekordot állított fel a hívásminőség tisztasága terén, a Liberty 5 Pro Max pedig – mivel azonos fülhallgató-hardverrel és megegyező hívásteljesítménnyel rendelkezik– ugyanennek a kategóriának a csúcsteljesítményét képviseli, így mindkét modell jelenleg a világ legtisztább hívásminőséget nyújtó fülhallgatói közé tartozik.
A termékek Magyarországon várhatóan az év harmadik negyedévétől lesznek elérhetők.
