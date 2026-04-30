Ma van a magyar film napja: ezért épp április 30-a a dátum!
Idén ünnepli 125. születésnapját a hazai mozgókép. Mutatjuk, mi történt 1901-ben ezen a napon, és azt is, milyen programokkal készül az idei magyar film napjára a Nemzeti Filmintézet.
A magyar film napját 2018 óta ünnepeljük minden évben április 30-án, tisztelegve a hazai mozgókép gazdag és világszerte elismert története előtt. A dátumválasztás szimbolikus jelentőségű: 1901-ben ezen a tavaszi napon mutatták be az első tudatosan készült, dramatizált jeleneteket tartalmazó magyar alkotást, A táncz című filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban (akkori nevén Uránia Tudományos Színházban). A Pekár Gyula írásából, Zsitkovszky Béla által rendezett úttörő mű bár mára sajnos elveszett és csak állóképek maradtak belőle, mérföldkőnek számít, hiszen ezzel indult el a magyar filmművészet azóta is tartó sikertörténete. 2026. április 30-án immár a 125. évfordulót ünnepeljük, emlékezve a kezdetekre, amikor a mozi még újdonságnak számított, mára pedig nemzeti identitásunk megkerülhetetlen részévé vált.
Jubileumi programok és filmes élmények
Újranézhetjük a kedvenc magyar filmjeinket a tévében és a mozikban, részt vehetünk soha vissza nem térő filmes eseményeken, közönségtalálkozókon és élő SVENK podcastfelvételeken a Nemzeti Filmintézet szervezésében. A részletes programok, tv- és moziműsor itt található. Emellett a Filmio is ingyenes filmekkel ünnepli két héten át a magyar alkotásokat: április 27. és május 10. között 125 kasszasikert és klasszikust nézhetünk meg ingyen, előfizetés és kötelezettség nélkül.
Ma van a méhek napja is
A méhek napját 1994-óta a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük Magyarországon. Mivel hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfogyasztás, a program nem titkolt célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése.
150 éve avatták fel a Margit hidat
Budapest második állandó hídját, a Margit hidat 1876. április 30-án avatták fel. A híd a Szent István körutat és a Margit körutat köti össze a Margitsziget érintésével. A főváros második állandó hídjaként 1872 és 1876 között épült.
A leghíresebb táncdalénekesünk pedig ezen a napon hunyt el
1974-ben, 30 éves korában meghalt Szécsi Pál táncdalénekes egy április 30-ai napon. Szécsi 1967-ben a salgótarjáni amatőr versenyen nyerte meg először az énekesek versenyét, ugyanebben az évben a Táncdalfesztiválon a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el. Tagja lett a Rádió Tánczenei Stúdiójának.
5 helyszínen lesz véradás ma Budapesten
- 7:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)
- 8:00–14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204 Budapest, Köves út 1.)
- 11:00–18:00 óra között a Magyar Vöröskereszt Székházában (1051 Budapest, Arany J. u. 31.)
- 12:00–19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00–18:00 óra között pedig a Lurdy Házban (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14.)
Talaj menti fagyra is ébredhetünk
A koponyeg.hu szerint csütörtökön a derűs reggel után napközben ÉK felől gomolyfelhők érkeznek, de kicsi az esély csapadékra. A reggel ismét hideg lesz, több helyen lehet talaj menti fagy, sőt néhol 2 méteres magasságban is fagyhat. Mindössze 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetünk.
A BKK szerint ezekről érdemes tudnia azoknak, akik ma útra kelnek
- Lezárás lesz Törökbálinton a Géza fejedelem utcában április 30-án, csütörtökön 9:00 és május 2., szombat 4:00 óra között.
- Lezárás lesz a XI. kerületben a Tömös utcában 7:00 és 16:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában 7:00 és 18:00 óra között.
- A 88-as busz terelve közlekedik majd a Diósdi út és a Deák Ferenc utca között Kelenföld vasútállomás felé április 30-án, csütörtökön 9:00-tól május 1., péntek üzemzárásig.
- A 88A, 172, 173 jelzésű buszok nem érintik majd a Nyár utca megállót április 30., csütörtök 9:00-tól május 1., péntek üzemzárásig.
