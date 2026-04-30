Ma van a magyar film napja: ezért épp április 30-a a dátum!

A magyar film napját 2018 óta ünnepeljük minden évben április 30-án, tisztelegve a hazai mozgókép gazdag és világszerte elismert története előtt. A dátumválasztás szimbolikus jelentőségű: 1901-ben ezen a tavaszi napon mutatták be az első tudatosan készült, dramatizált jeleneteket tartalmazó magyar alkotást, A táncz című filmet az Uránia Nemzeti Filmszínházban (akkori nevén Uránia Tudományos Színházban). A Pekár Gyula írásából, Zsitkovszky Béla által rendezett úttörő mű bár mára sajnos elveszett és csak állóképek maradtak belőle, mérföldkőnek számít, hiszen ezzel indult el a magyar filmművészet azóta is tartó sikertörténete. 2026. április 30-án immár a 125. évfordulót ünnepeljük, emlékezve a kezdetekre, amikor a mozi még újdonságnak számított, mára pedig nemzeti identitásunk megkerülhetetlen részévé vált.

Jubileumi programok és filmes élmények

Újranézhetjük a kedvenc magyar filmjeinket a tévében és a mozikban, részt vehetünk soha vissza nem térő filmes eseményeken, közönségtalálkozókon és élő SVENK podcastfelvételeken a Nemzeti Filmintézet szervezésében. A részletes programok, tv- és moziműsor itt található. Emellett a Filmio is ingyenes filmekkel ünnepli két héten át a magyar alkotásokat: április 27. és május 10. között 125 kasszasikert és klasszikust nézhetünk meg ingyen, előfizetés és kötelezettség nélkül.

Ma van a méhek napja is

A méhek napját 1994-óta a Magyar Méhészek Egyesületének kezdeményezésére április 30-án ünnepeljük Magyarországon. Mivel hazánkban sajnálatos módon alacsony a mézfogyasztás, a program nem titkolt célja a méz és a méhészeti termékek megismertetése és megkedveltetése.

150 éve avatták fel a Margit hidat

Budapest második állandó hídját, a Margit hidat 1876. április 30-án avatták fel. A híd a Szent István körutat és a Margit körutat köti össze a Margitsziget érintésével. A főváros második állandó hídjaként 1872 és 1876 között épült.

A leghíresebb táncdalénekesünk pedig ezen a napon hunyt el

1974-ben, 30 éves korában meghalt Szécsi Pál táncdalénekes egy április 30-ai napon. Szécsi 1967-ben a salgótarjáni amatőr versenyen nyerte meg először az énekesek versenyét, ugyanebben az évben a Táncdalfesztiválon a Csak egy tánc című dallal második helyezést ért el. Tagja lett a Rádió Tánczenei Stúdiójának.