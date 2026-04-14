Csaknem 60 éve vásárol ennél a budai hentesnél István – még a külföldiek körében is híre ment az üzletnek
Ha egy vállalkozás 60 éve működik, annak már szinte lelke van. Ilyen a Margit híd budai hídfőjénél található hentesüzlet is, ahol Erzsike töretlen lelkesedéssel vár mindenkit.
Hatvan éve zavartalanul működik egy ma már retró hentesüzlet a Margit híd budai hídfőjénél. A vállalkozás lelke a hatvanas éveiben járó alkalmazott, Jákli Erzsébet, aki készséggel mesélt a Metropolnak a nem mindennapi élményeiről. Szerinte hentesnél vásárolni nem ugyanaz az élmény, mint a nagyobb áruházakban. Nem véletlen, hogy a kialakult vevőkör ragaszkodik a kis üzlethez, tudva, hogy egyre kevesebb hasonló létesítmény képes Budapesten talpon maradni.
Sajnos vannak, akiknek nem a minőség számít elsősorban. Ők választják helyettünk a hatalmas hálózatokat
– mondta a Metropolnak a tapasztalt hentesnő. A szakma fortélyait egyébként egy idős hentesmester oldalán leste el. Előtte a vendéglátásban dolgozott és marketingesként is tevékenykedett. Mint mondja, bármit is csinált, azért lelkesedett, de leginkább a jelenlegi munkahelyén találta meg a számításait. Már jó néhány éve az üzletben dolgozik, a vevők egy részének ezért az a meggyőződése, hogy ő a tulajdonos.
Amikor eladással foglalkoztam, az egyik legnagyobb erősségemet kamatoztattam, hiszen beszélnem kellett. Ez a képességem manapság is hasznos. Könnyen megtalálom a közös hangot a vevőimmel
– mosolyodott el Erzsébet. Ezt az állítását egyébként mi is megerősíthetjük. A riport keletkezési körülményeivel kapcsolatban elárulhatjuk, hogy zárás előtt nem sokkal tévedtünk a hangulatos boltba, és közöltük, sült kolbászt szeretnénk helyben fogyasztani. Erzsike lelkesen a melegítőpultra mutatott, mondván, bátran vegyük szemügyre az árukészletet. A látvány ínycsiklandónak bizonyult, ám kifejeztük kisebb aggályunkat.
Ez a kolbász már valószínűleg nem elég forró!
– hoztuk fel.
Ezen könnyen segíthetünk. A saját zsírjában melegítem meg!
– mondta a lehengerlően barátságos modorú eladó, akinek természetesen nem kívántunk ellentmondani. Néhány perc várakozás után meg is kaptuk a kiválóan fűszerezett finomságot.
Elég meleg?
– kérdezte Erzsike.
Mint a babám szíve
– hangzott a válasz. A kolbász mellé még kértünk három darab csemegeuborkát, két szelet kenyeret, egy kis ketchupot, illetve egy flakon üdítőt, de így is csupán 1600 forintot fizettünk összesen.
Erzsike az elégedett arcunkat látva megjegyezte, hogy az üzletet bizony jó ideje a külföldi vásárlók is egymásnak ajánlják. Megesik, hogy a turisták célzottan Erzsike hentesüzletét keresik fel.
Ismernem kell a különböző húsokat. Ha tarját kérnek, nem adhatok felsálat vagy karajt. Ha megkérdezik, hogy a sertés melyik részét hogyan érdemes megsütni, tudnom kell válaszolni. Úgy vélem, nem érdemli meg, hogy hentesüzletben dolgozzon, aki nem tudja, hogy a dió a hús kerek, szaftos része, miközben a felsál is szaftos, viszont van egy szárazabb része is
– magyarázta Erzsébet.
A hentesüzlet törzsvásárlója egyéves korától jár ide
A beszélgetésünket mosolyogva végighallgatta az üzlet egyik legrégebbi törzsvásárlója, Bálint István is. A férfit már 1968-ban, egyéves korában betolta ide a babakocsiban az édesanyja.
Gyerekkoromban egyszerre 5 hentes dolgozott itt. A Margit körúton is legalább 7 hentesüzlet működött a Margit híd és a Széll Kálmán tér között. Ezek nagy része nem élte túl az eltelt évtizedeket
– mesélte István, aki a kérdésre, miért maradt hűséges az üzlethez, gondolkodás nélkül válaszolt:
Magyar ember vagyok és szeretem a minőségi húsokat és a finom kolbászt. Egy nagy közértben már nemigen kapok megfelelő zsírszalonnát, de itt igen. Ha megrendelem, két nappal később már haza is vihetem, hogy kisüssem a zsírját. Meg is esik, hogy a szomszéd megkérdezi, hogy«mi ez a büdös». Ma már sajnos kevesen tudják, mi az igazán jó
– mondta lapunknak István.
