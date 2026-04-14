Csaknem 60 éve vásárol ennél a budai hentesnél István – még a külföldiek körében is híre ment az üzletnek

Hatvan éve zavartalanul működik egy ma már retró hentesüzlet a Margit híd budai hídfőjénél. A vállalkozás lelke a hatvanas éveiben járó alkalmazott, Jákli Erzsébet, aki készséggel mesélt a Metropolnak a nem mindennapi élményeiről. Szerinte hentesnél vásárolni nem ugyanaz az élmény, mint a nagyobb áruházakban. Nem véletlen, hogy a kialakult vevőkör ragaszkodik a kis üzlethez, tudva, hogy egyre kevesebb hasonló létesítmény képes Budapesten talpon maradni.

Sajnos vannak, akiknek nem a minőség számít elsősorban. Ők választják helyettünk a hatalmas hálózatokat

– mondta a Metropolnak a tapasztalt hentesnő. A szakma fortélyait egyébként egy idős hentesmester oldalán leste el. Előtte a vendéglátásban dolgozott és marketingesként is tevékenykedett. Mint mondja, bármit is csinált, azért lelkesedett, de leginkább a jelenlegi munkahelyén találta meg a számításait. Már jó néhány éve az üzletben dolgozik, a vevők egy részének ezért az a meggyőződése, hogy ő a tulajdonos.

Amikor eladással foglalkoztam, az egyik legnagyobb erősségemet kamatoztattam, hiszen beszélnem kellett. Ez a képességem manapság is hasznos. Könnyen megtalálom a közös hangot a vevőimmel

– mosolyodott el Erzsébet. Ezt az állítását egyébként mi is megerősíthetjük. A riport keletkezési körülményeivel kapcsolatban elárulhatjuk, hogy zárás előtt nem sokkal tévedtünk a hangulatos boltba, és közöltük, sült kolbászt szeretnénk helyben fogyasztani. Erzsike lelkesen a melegítőpultra mutatott, mondván, bátran vegyük szemügyre az árukészletet. A látvány ínycsiklandónak bizonyult, ám kifejeztük kisebb aggályunkat.

Ez a kolbász már valószínűleg nem elég forró!

– hoztuk fel.

Ezen könnyen segíthetünk. A saját zsírjában melegítem meg!

– mondta a lehengerlően barátságos modorú eladó, akinek természetesen nem kívántunk ellentmondani. Néhány perc várakozás után meg is kaptuk a kiválóan fűszerezett finomságot.

Elég meleg?

– kérdezte Erzsike.

Mint a babám szíve

– hangzott a válasz. A kolbász mellé még kértünk három darab csemegeuborkát, két szelet kenyeret, egy kis ketchupot, illetve egy flakon üdítőt, de így is csupán 1600 forintot fizettünk összesen.