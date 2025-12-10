Ez a kis róka igaz története: így született meg a legendás Vuk - Kvíz

Nincs olyan felnőtt, aki ne ismerné Vuk történetét, a kis róka szinte beivódott az emlékezetbe. Dargay Attila 1981-ben bemutatott drámai kalandfilmje, Fekete István azonos című regényét vitte vászonra. Bemutatása után több mint 2,4 millió néző váltott rá a jegyet, ezzel az egyik legnézettebb magyar film lett az 1980 utáni korszakban.

Vuk, amikor még a családját nem vitte el az ellenség Fotó: IMDB

A Vuk egyszerre drámai, kalandos és szívet melengető

A Vuk sok mai felnőtt számára az első olyan történet, amely gyerekként igazán meghatározó élmény volt. Fekete István meséje egy kíváncsi, bátor rókakölyök útját követi végig, és közben bemutatja, milyen szép és nehéz dolog a felnőtté válás. A kis róka kalandjai először 1940-ben tűntek fel egy gyűjteményes kötetben, később pedig az író Fekete István annyira megszerette a történetet, hogy 1965-ben önálló könyvként is kiadta. A szeretnivaló rókák alakjai először 1972-ben jelentek meg, a Füles rejtvénymagazin rajzain.

Vuk és Karak, a két rokon Fotó: IMBD

Innen indult el az a hosszú folyamat, amely végül elvezetett Dargay Attila híres animációjához. A Vuk című animációs alkotást először a televízióban mutatták be 1981. áprilisában, részletekben, csak aztán jött a mozipremier ugyanabban az évben, december 10-én egy egész estés változatban. A rendező Dargay Attila mellett olyan alkotók dolgoztak a filmen, mint Tarbay Ede, aki a forgatókönyv megírásában vett részt, és a zeneszerző Wolf Péter. A szinkron sem elhanyagolható, hiszen Csákányi László, Pogány Judit és Gyabronka József kölcsönözték hangjukat a rókáknak. A Macskafogó mellett a Vuk mára a magyar animáció egyik klasszikusává vált. 2008-ban elkészült az első 3D-s folytatás, a Kis Vuk is.

A rókák boldogan éltek, amíg meg nem jelent a Simabőrű Fotó: IMDB

Egy igazán kalandos történet

Vuk már kölyökként is kíváncsi és fürge, igazi vagány rókakölyök volt. Nevét híres vadász nagyapja után kapta. Apja, Kag szerint a név jelentése nem más, mint „Vadászom, Utamból Kotródj!”. Ám a kalandvágy hamar tragédiához vezetett. Miközben Vuk csatangolni indult, odújukra rátalált a Simabőrű Ember és hű kutyája. Mire a kis róka hazatért, családjából senki nem maradt életben. Vukot nagybátyja, Karak fogadta be, aki bölcsen és türelmesen megtanította őt a rókák minden fortélyára.

