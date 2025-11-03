Egy véletlen miatt lett színész Csákányi László, akit apja még papnak szánt

Csákányi László a Nemzeti Színháznál kezdett, dolgozott a Pesti, az Úttörő és az Ifjúsági Színház társulatával, majd a Fővárosi Operettszínház, a Petőfi és a Jókai Színházban láthatták, később pedig a Vígszínház, a József Attila Színház, a Vidám Színpad művésze volt. Filmekben, sorozatokban szinkronizált, ő volt a legendás Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki első szinkronjának Frédije. 1992. november 3-án hunyt el gyomorrákban.

Csákányi László és Márkus László, azaz Frédi és Béni Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Következzen tíz érdekesség és idézet Csákányi Lászlóról!

1. Apja papnak szánta, így tízévesen papi internátusba került. Egy kötelező színházlátogatás után döntötte el, hogy színész lesz.

2. Szinkronhangja miatt nagyon sokan ismerték, azok is, akik nem láthatták abban a rengeteg színdarabban, amelyben játszott. A Vukban ő volt Karak, Mikrobi hangját is ő adta, a Süsüben az öreg királyt szólaltatta meg, a Pom pom meséiben Gombóc Artúrt bízták rá. Kétségkívül a legismertebb szinkronszerepe volt a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki című rajzfilmsorozatban Frédi, egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy a „Subidubidút” az ő hangján hallotta. Később Kránitz Lajos és Papp János is megkapta a figurát.

Csákányi László a kor nagy színészeivel szerepelt együtt

3. Utálta a „hakni” szót. „Ezt a szót. mint hakni, elítélem! Egy komoly művész nem is ismeri. Fiatalon jártam sokfelé, például kis falvakba, szörnyű körülmények közé. Ezeken a helyeken is maximálisan kellett játszani a darabot, úgy, mint a saját színházunkban. Kizárólag embere válogatja, hogy ki, milyen szinten játssza le a szerepét. Én minden este tisztességesen dolgozom” – nyilatkozta még 1990-ben. Olyan nagy nevek mellett játszott, mint Honthy Hanna, Rátonyi Róbert vagy Feleki Kamill.

4. A rendező-színész viszonyról markáns véleménye volt. „A rendező nagyon nagy hatalom! Szerepet oszt, jogtalanul beleszól a fizetésekbe, amitől a kisebbek, különösen a kezdők félnek. A saját színházamban, vagy Csepelen, vagy Diósgyőrben, mindenütt azt mondják az emberek: elmentem és megnéztem X. Y. színészt.”

Azt sosem, hogy láttam ennek, vagy annak a rendezőnek a darabját. A színész a fontos, érte megy be a közönség!

„A rendezőknek a színészre kellene figyelniük, nem pedig hülyeségeket kitalálni… iszapfürdőbe küldeni, vagy kifeszített sátorlapon sétáltatni őket” – morgolódott.