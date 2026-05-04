"Hat éven át nem tudtam böfögni" - Ritka betegség gyötörte a tinit

Caitlin Jones hat éven át képtelen volt felböfögni a levegőt. A 20 éves nő tinédzserként egy ritka betegségben szenvedett, amely a torkában lévő izmok fejlődését érintette.

Böfögés helyett inkább „bugyborékoló” hangokat adott ki, vagy békához hasonlóan kuruttyolt állítása szerint. „Amikor a Covid miatti lezárások után visszamentem az iskolába, teljesen másnak éreztem magam, és szorongtam. Nyomást éreztem a mellkasomban és a torkomban, evés után vagy ébredéskor hányingerem volt – ha szénsavas italt ittam, még több furcsa hang jött elő. Ha elmentem a barátaimmal, folyamatosan ezek a hangok jöttek, ami nagyon kínos volt. Néha ki kellett mennem, vagy az autóban ültem.” – emlékezett vissza az elmúlt hat év legrosszabb pillanataira a The Sun-nak Caitlin.

A sheffieldi Caitlin szerint a háziorvosa lerázta, ezért Londonban magánellátást választott. Később derült csak ki, hogy retrográd cricopharyngeális diszfunkcióban (R-CPD) szenved. Először 800 fontot (több mint 300.000 forint) fizetett azért, hogy bénító hatású botoxot fecskendezzenek a garat egyik izmába (a cricopharyngeus izomba). Mivel azonban ez sem segített, Áprilisban egy 1000 fontos kezelés során mindkét oldalt kezelni kezdték nála az orvosok.

Azóta háromszor böfögtem – először 2020 óta. Volt egy kis böfögés, aztán egy normális, majd egy öt másodpercig tartó!

– nyilatkozta reménykedve a takarítóként dolgozó Caitlin, aki abban bízik, hogy a kezelés hatására az izmai újratanulják ezt a folyamatot.