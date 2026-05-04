Halálos vírus csapta fel a fejét egy óceánjáró hajón - hárman meghaltak

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 08:44
Halálos vírus miatt haltak meg egy óceánjárón, miután kitört a hantavírus. Az óceánjárót eddig még nem azonosították hivatalosan, mindössze annyit tudni, hogy Argentínából tartott a Zöld-foki-szigetek felé.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Halálos vírus miatt haltak meg hárman

Három halálos áldozata is van a hantavírusnak, amely egy az Atlanti-óceánon közlekedő luxushajón tört ki. A hantavírus-fertőzés azután ütötte fel a fejét, míg az óceánjáró Argentínából tartott a Zöld-foki-szigetek felé.  A WHO tájékoztatása szerint még két további ember is megfertőződhetett.

Az Egészségügyi Világszervezet az AP amerikai hírügynökségnek eljuttatott közleményében hangsúlyozta, hogy a vizsgálat ugyan még zajlik, de legalább egy esetben megerősítették a vérzéses lázzal járó betegséget. Az egyik fertőzöttet jelenleg egy dél-afrikai kórház intenzív osztályán ápolják, a WHO pedig az ottani hatóságokkal azon dolgozik, hogy a tünteket mutató másik két utast is evakuálják a fedélzetről. - írta a Borsonline.  A WHO szerint rágcsálók vizeletével és száraz ürülékével terjed a halálos vírus. 

Egyelőre nem tudni biztosan, hogy melyik hajón ütötte fel a fejét a vírus

Ugyan hivatalosan a WHO nem azonosította az óceánjáró hajót, dél-afrikai sajtó információk szerint a Hindius névre keresztelt hajón tört ki a vírus, ugyanis a hajó Argentínából indult a Zöld-foki Köztársaságba. A MarineTraffic szerint - amely a tengeri forgalmat követi nyomon -, egy holland zászló alatt közlekedő óceánjáróról van szó, amely a Zöld-foki főváros, Praia kikötőjében tartózkodott vasárnap este - áll a Borsonline cikkében.

 

