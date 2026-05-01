Kínzó betegség: Ed Sheeran őszintén vallott egészségügyi állapotáról – Meglepő fotó

Ed Sheeran elárulta, hogy az elmúlt hónapban övsömörrel küzdött, ugyanakkor megerősítette, hogy már javul az állapota. A 35 éves slágerlistás énekes új, drámai megjelenését is bemutatta, miután leborotválta a fejét, és elmagyarázta, hogy ezzel egy új kezdetet akart jelképezni.

Sokkolta rajongóit Ed Sheeran (Fotó: Gareth Cattermole – MTV)

Ed Sheeran őszintén vallott a betegségéről

A Grammy-díjas művész a héten az Instagramon keresztül osztotta meg a hírt a rajongóival. Ed Sheeran egy sor képet tett közzé, amelyekkel 48,7 millió követőjét tájékoztatta életének legújabb fejleményeiről, az első fotón pedig feltűnő új megjelenését mutatta be.

Igen, leborotváltam a hajamat. Le akartam borotválni, hogy jelképezzem az új kezdetet. Jelenleg sok új kezdet van az életemben. Imádom, és fontolgatom, hogy így is hagyom

– írta Ed Sheeran.

Az énekes azt is elárulta a rajongóinak, hogy övsömörrel küzdött, egy fájdalmas kiütéssel járó vírusfertőzéssel. Az NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) szerint a betegség tünetei közé tartozik a bőr érintett területein jelentkező bizsergés, a fejfájás és az általános rossz közérzet.

A bejegyzésben a művész azt is elmondta, nagyon izgatott amiatt, hogy visszatérhet a dél-amerikai színpadokra, és megerősítette a közelgő Loop turné brazíliai, argentin, paraguayi, mexikói és chilei állomásait.

A bejegyzést elárasztották a rajongók és több híresség hozzászólása. Az énekes Myles Smith péládul tréfásan ezt írta Ed Sheeran új frizurája kapcsán: „Kellene egy átmenet bele, haver.” – számolt be róla a Mirror.

Az énekes-dalszerző Ed Sheeran olyan slágerekkel vált híressé, mint a Shape of You, a Perfect vagy a Thinking Out Loud.