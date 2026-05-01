RETRO RÁDIÓ

Kínzó betegség: Ed Sheeran őszintén vallott egészségügyi állapotáról – Meglepő fotó

Búcsút intett ikonikus vörös fürtjeinek az új kezdet jelképeként. Ed Sheeran őszintén vallott az elmúlt hónap nehézségeiről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.01. 16:00
betegség ed sheeran énekes őszintén vallott

Ed Sheeran elárulta, hogy az elmúlt hónapban övsömörrel küzdött, ugyanakkor megerősítette, hogy már javul az állapota. A 35 éves slágerlistás énekes új, drámai megjelenését is bemutatta, miután leborotválta a fejét, és elmagyarázta, hogy ezzel egy új kezdetet akart jelképezni.

Sokkolta rajongóit Ed Sheeran
Sokkolta rajongóit Ed Sheeran (Fotó: Gareth Cattermole – MTV)

Ed Sheeran őszintén vallott a betegségéről

A Grammy-díjas művész a héten az Instagramon keresztül osztotta meg a hírt a rajongóival. Ed Sheeran egy sor képet tett közzé, amelyekkel 48,7 millió követőjét tájékoztatta életének legújabb fejleményeiről, az első fotón pedig feltűnő új megjelenését mutatta be.

Igen, leborotváltam a hajamat. Le akartam borotválni, hogy jelképezzem az új kezdetet. Jelenleg sok új kezdet van az életemben. Imádom, és fontolgatom, hogy így is hagyom

– írta Ed Sheeran.

Az énekes azt is elárulta a rajongóinak, hogy övsömörrel küzdött, egy fájdalmas kiütéssel járó vírusfertőzéssel. Az NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) szerint a betegség tünetei közé tartozik a bőr érintett területein jelentkező bizsergés, a fejfájás és az általános rossz közérzet.

A bejegyzésben a művész azt is elmondta, nagyon izgatott amiatt, hogy visszatérhet a dél-amerikai színpadokra, és megerősítette a közelgő Loop turné brazíliai, argentin, paraguayi, mexikói és chilei állomásait.

A bejegyzést elárasztották a rajongók és több híresség hozzászólása. Az énekes Myles Smith péládul tréfásan ezt írta Ed Sheeran új frizurája kapcsán: „Kellene egy átmenet bele, haver.” számolt be róla a Mirror.

Az énekes-dalszerző Ed Sheeran olyan slágerekkel vált híressé, mint a Shape of You, a Perfect vagy a Thinking Out Loud.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu