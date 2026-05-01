Kínzó betegség: Ed Sheeran őszintén vallott egészségügyi állapotáról – Meglepő fotó
Búcsút intett ikonikus vörös fürtjeinek az új kezdet jelképeként. Ed Sheeran őszintén vallott az elmúlt hónap nehézségeiről.
Ed Sheeran elárulta, hogy az elmúlt hónapban övsömörrel küzdött, ugyanakkor megerősítette, hogy már javul az állapota. A 35 éves slágerlistás énekes új, drámai megjelenését is bemutatta, miután leborotválta a fejét, és elmagyarázta, hogy ezzel egy új kezdetet akart jelképezni.
Ed Sheeran őszintén vallott a betegségéről
A Grammy-díjas művész a héten az Instagramon keresztül osztotta meg a hírt a rajongóival. Ed Sheeran egy sor képet tett közzé, amelyekkel 48,7 millió követőjét tájékoztatta életének legújabb fejleményeiről, az első fotón pedig feltűnő új megjelenését mutatta be.
Igen, leborotváltam a hajamat. Le akartam borotválni, hogy jelképezzem az új kezdetet. Jelenleg sok új kezdet van az életemben. Imádom, és fontolgatom, hogy így is hagyom
– írta Ed Sheeran.
Az énekes azt is elárulta a rajongóinak, hogy övsömörrel küzdött, egy fájdalmas kiütéssel járó vírusfertőzéssel. Az NHS (brit állami egészségügyi szolgálat) szerint a betegség tünetei közé tartozik a bőr érintett területein jelentkező bizsergés, a fejfájás és az általános rossz közérzet.
A bejegyzésben a művész azt is elmondta, nagyon izgatott amiatt, hogy visszatérhet a dél-amerikai színpadokra, és megerősítette a közelgő Loop turné brazíliai, argentin, paraguayi, mexikói és chilei állomásait.
A bejegyzést elárasztották a rajongók és több híresség hozzászólása. Az énekes Myles Smith péládul tréfásan ezt írta Ed Sheeran új frizurája kapcsán: „Kellene egy átmenet bele, haver.” – számolt be róla a Mirror.
Az énekes-dalszerző Ed Sheeran olyan slágerekkel vált híressé, mint a Shape of You, a Perfect vagy a Thinking Out Loud.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!