Rémálom az álomhajón: nem hiszed el, kit vettek elő a 18 éves lány halála miatt
Mesés utazáson történt a tragédia. A rendőrség nyomoz a 18 éves lány halála ügyében.
Egy floridai pomponlány családja érzelmes megemlékezést tett közzé, miután a 18 éves Anna Kepner holttestére bukkantak a Carnival hajótársaság egyik tengerjáró hajójának a fedélzetén – írja a PEOPLE. A 18 éves lány halála még mindig rejtély, ugyanakkor újabb és újabb részletek látnak napvilágot.
A végzős középiskolás a Carnival Horizon óceánjáróval utazott a Karib-tengeren édesapjával, mostohaanyjával és mostohatestvéreivel, amikor november 8-án holtan találták.
A lány holttestét egy takarító találta meg egy ágy alatt. Egy forrás szerint Annát egy takaróba csavarva, több mentőmellénnyel letakarva találták meg.
A 18 éves lány halála még mindig rejtély
A New York Times szerint a lány 16 éves mostohabátyja gyanúsított lehet az ügyben.
A Miami-Dade megyei halottkém hivatala szerdán közölte, hogy Anna halálának oka és módja továbbra is vizsgálat alatt áll.
Úgy tudni, Anna boldogan várta a 2026-os végzős évfolyammal való ballagást. A terve az volt, hogy érettségi után csatlakozik a haditengerészethez, majd később K9-es rendőrtiszt lesz.
