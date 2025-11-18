RETRO RÁDIÓ

Rémálom az álomhajón: nem hiszed el, kit vettek elő a 18 éves lány halála miatt

Mesés utazáson történt a tragédia. A rendőrség nyomoz a 18 éves lány halála ügyében.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.20.
hajó gyilkosság óceánjáró haláleset

Egy floridai pomponlány családja érzelmes megemlékezést tett közzé, miután a 18 éves Anna Kepner holttestére bukkantak a Carnival hajótársaság egyik tengerjáró hajójának a fedélzetén – írja a PEOPLE. A 18 éves lány halála még mindig rejtély, ugyanakkor újabb és újabb részletek látnak napvilágot.

A 18 éves lány halála még mindig rejtély
Holttest az álomhajón: a 18 éves lány halála még mindig rejtély (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A végzős középiskolás a Carnival Horizon óceánjáróval utazott a Karib-tengeren édesapjával, mostohaanyjával és mostohatestvéreivel, amikor november 8-án holtan találták.

A lány holttestét egy takarító találta meg egy ágy alatt. Egy forrás szerint Annát egy takaróba csavarva, több mentőmellénnyel letakarva találták meg.

A 18 éves lány halála még mindig rejtély

A New York Times szerint a lány 16 éves mostohabátyja gyanúsított lehet az ügyben.

A Miami-Dade megyei halottkém hivatala szerdán közölte, hogy Anna halálának oka és módja továbbra is vizsgálat alatt áll

Úgy tudni, Anna boldogan várta a 2026-os végzős évfolyammal való ballagást. A terve az volt, hogy érettségi után csatlakozik a haditengerészethez, majd később K9-es rendőrtiszt lesz.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu