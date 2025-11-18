Rémálom az álomhajón: nem hiszed el, kit vettek elő a 18 éves lány halála miatt

Egy floridai pomponlány családja érzelmes megemlékezést tett közzé, miután a 18 éves Anna Kepner holttestére bukkantak a Carnival hajótársaság egyik tengerjáró hajójának a fedélzetén – írja a PEOPLE. A 18 éves lány halála még mindig rejtély, ugyanakkor újabb és újabb részletek látnak napvilágot.

Holttest az álomhajón: a 18 éves lány halála még mindig rejtély (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

A végzős középiskolás a Carnival Horizon óceánjáróval utazott a Karib-tengeren édesapjával, mostohaanyjával és mostohatestvéreivel, amikor november 8-án holtan találták.

A lány holttestét egy takarító találta meg egy ágy alatt. Egy forrás szerint Annát egy takaróba csavarva, több mentőmellénnyel letakarva találták meg.

A 18 éves lány halála még mindig rejtély

A New York Times szerint a lány 16 éves mostohabátyja gyanúsított lehet az ügyben.

A Miami-Dade megyei halottkém hivatala szerdán közölte, hogy Anna halálának oka és módja továbbra is vizsgálat alatt áll.