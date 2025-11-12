RETRO RÁDIÓ

Megdöbbentő üzenetet küldött halála előtt a 18 éves lány

Drámai eset történt. Kiderült, üzenetet küldött halála előtt a lány.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.11.12. 15:30
halálhír fiatal lány hajó

A tinédzser utas nemrég rejtélyes körülmények között halt meg egy Carnival óceánjárón. Pár héttel a tragédia előtt közzétett bejegyzése a közösségi oldalán most új értelmet nyert. Beszédes üzenetet küldött halála előtt a lány – írja a New York Post.

Üzenetet küldött halála előtt a lány
Üzenetet küldött halála előtt a lány (Forrás: Pexels –Képünk illusztráció)

Anna Kepner végzős középiskolás lány a floridai Titusville-ből október 30-án tett közzé egy fürdőszobai tükörszelfit a TikTokon – boldogságról szóló idézettel.

Megérdemled, hogy boldog legyél – de ha nem velem, akkor mindegy

 – írta a 18 éves lány a kép mellé.

Elgondolkodtató üzenetet küldött halála előtt

Kepner a Carnival Horizon hajón utazott, amely szombaton tért vissza Miamiba a Karib-tengerről, ám a fedélzeten tragédia történt. Egyelőre nem világos, hogyan, illetve mikor halt meg a lány, ráadásul a hatóságok csak kevés részletet hoztak nyilvánosságra, annyit azonban elmondtak, hogy:

nyomozást indítottak az ügyben.

@abcworldnews

An investigation is underway after an 18-year-old high school senior died aboard a Carnival cruise ship. Detectives are reviewing video from the ship and interviewing passengers as the victim's family searches for answers. David Muir reports.

♬ original sound - ABC World News Tonight

A lány halálával kapcsolatban rengeteg videó kering a TikTokon – köztük olyanokat is, amelyeken egy biztonsági kamera felvételei láthatóak. A képsorokon egy fiatal lányt rángatnak. Kérdés, hogy miért kapcsolják a videót a lányhoz, mivel nagy valószínűséggel nem ő szerepel a videón.

Sokkal valószínűbb ugyanakkor annak a kommentnek a valóságtartalma, melyben az olvasható: a gyászoló család azt kéri, fejezzék be ezeknek a gyártását és hagyják őket gyászolni.

@nbcsouthflorida

According to public records, the Miami-Dade Medical Examiner's Office determined that Anna Kepner died on Friday morning. Click on the article for more.

♬ original sound - NBCSouthFlorida

Egyes híroldalak azt állították, hogy az esetnek köze lehetett egy veszélyes TikTok-trendhez, bár erre semmilyen bizonyítékot nem találni

– írta egy kommentelő.

A fiatal lány halálának körülményei egyelőre nem ismertek.

 

