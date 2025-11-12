Megdöbbentő üzenetet küldött halála előtt a 18 éves lány
Drámai eset történt. Kiderült, üzenetet küldött halála előtt a lány.
A tinédzser utas nemrég rejtélyes körülmények között halt meg egy Carnival óceánjárón. Pár héttel a tragédia előtt közzétett bejegyzése a közösségi oldalán most új értelmet nyert. Beszédes üzenetet küldött halála előtt a lány – írja a New York Post.
Anna Kepner végzős középiskolás lány a floridai Titusville-ből október 30-án tett közzé egy fürdőszobai tükörszelfit a TikTokon – boldogságról szóló idézettel.
Megérdemled, hogy boldog legyél – de ha nem velem, akkor mindegy
– írta a 18 éves lány a kép mellé.
Elgondolkodtató üzenetet küldött halála előtt
Kepner a Carnival Horizon hajón utazott, amely szombaton tért vissza Miamiba a Karib-tengerről, ám a fedélzeten tragédia történt. Egyelőre nem világos, hogyan, illetve mikor halt meg a lány, ráadásul a hatóságok csak kevés részletet hoztak nyilvánosságra, annyit azonban elmondtak, hogy:
nyomozást indítottak az ügyben.
A lány halálával kapcsolatban rengeteg videó kering a TikTokon – köztük olyanokat is, amelyeken egy biztonsági kamera felvételei láthatóak. A képsorokon egy fiatal lányt rángatnak. Kérdés, hogy miért kapcsolják a videót a lányhoz, mivel nagy valószínűséggel nem ő szerepel a videón.
Sokkal valószínűbb ugyanakkor annak a kommentnek a valóságtartalma, melyben az olvasható: a gyászoló család azt kéri, fejezzék be ezeknek a gyártását és hagyják őket gyászolni.
Egyes híroldalak azt állították, hogy az esetnek köze lehetett egy veszélyes TikTok-trendhez, bár erre semmilyen bizonyítékot nem találni
– írta egy kommentelő.
A fiatal lány halálának körülményei egyelőre nem ismertek.
