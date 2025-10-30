Álomból rémálom: mesés helyen érte a halál az idős nőt

Holtan találtak egy idős nőt egy ausztrál lakatlan szigeten, miután egy programot oda szervező társaság megfeledkezve róla ottfelejtette. A 80 éves nő testét október 26-án, vasárnap reggel találták meg, miután a Coral Adventurer legénysége észrevette az eltűnését. Az idős nőt mesés helyen érte a halál.

Mesés helyen érte a halál az idős nőt (Fotó: Pixabay)

Eltűnt egy utas, mesés helyen érte a halál

Az eltűnt idős nő a Lizard-szigeten kikötött óceánjáró száznál is több utasának egyike volt, aki több tízezer dollárt fizetett a 60 napos ausztráliai útért, melynek első állomásán érte a szerencsétlenség – írja a LadBible.

A BBC jelentése szerint az utasok túrázni indultak a nagy korallzátonyon fekvő sziget körül, s úgy vélik, az idős nő azért maradhatott le a csoporttól, mert egy kis szünetet tartott a tempós túra során.

Beszámolók szerint a nyaralók a sziget legmagasabb csúcsa, a Cook Lock felé tartottak, amikor a nyugdíjas úgy döntött, hogy pihen egyet. Az óceánjáró napnyugtakor elindult – a nyolcvanéves nő nélkül. Az Ausztrál Tengerészeti Biztonsági Hatóság közlése szerint a kapitány szombat este 9 óra körül riasztást adott ki azt követően, hogy a legénység észrevette: egy utas hiányzik. Több hajóskapitány is az nyilatkozta, aki a környéken horgonyzott, hogy hallották egy helikopter elsuhanását.

Rob Siganto hajótulajdonos elmondta, hogy hallotta, amint a helikopter legénysége bejelenti: nem találtak senkit, ezért üzemanyagot kell vételezniük, és vissza kell térniük Cairnsbe, amely 155 mérföldre fekszik a szigettől északra.

A helikopter néhány órával később visszatért, a személyzete pedig megtalálta az idős nő holttestét. Addigra a szigeten már egy kész keresőcsapat kutatott a nő után.

Tudtuk, hogy halott, mert azonnal visszahívtak mindenkit a keresésről

– mondta Traci Ayris, Rob vitorlázótársa.

Mark Fifield, a Coral Expedition vezérigazgatója részvétét fejezte ki a család felé.

Bár a vizsgálat még tart, mélységesen sajnáljuk a történteket, és teljes támogatásunkról biztosítjuk az elhunyt hölgy családját.

A rendőrség jelentést készít a halottkém számára a nő haláláról, melynek kapcsán nem merült fel gyanús körülmény.