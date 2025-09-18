Tragédiába torkollott a túrázás: holtan találtak rá a férfire - drámai részletek

Holtan találtak egy 37 éves férfit Washington államban, miután túrázni indult, de eltűnését jelentették nem sokkal később. A Chelan megyei seriffhivatal az áldozatot Andrew Wongként azonosította, aki egy New York-i lakos volt. A férfinek szeptember 7-én kellett volna hazatérnie, de sosem tért vissza.

Túrázni indult férfi, de már csak a holtteste került elő Fotó: PETE MULLER / freepik.com / Illusztráció

Túrázni indult holtan találtak rá

A férfiról úgy vélték, hogy a Dragontail Peak környékén Enchantments-hegységben túrázott. A helyszínre érkező járőrök nem sokkal később megtalálták a járművét a helyi túraútvonal mentén, majd értesítették a Chelan megyei hegyimentő csapatot, hogy elindítsák a keresést.

A nehéz terepviszonyok miatt felkérték egy emelőképes helikoptert, hogy szállítsa a keresőcsapatokat a területre és segítsen a szükséges mentésben

- közölte a Chelan megyei seriffhivatal, a People által megszerzett nyilatkozatban.

„A Snohomish megyei seriff hivatal válaszolt a kérésre, és a CCMR személyzetét a Dragontail Peak régióba repítette, ahol megkezdték a veszélyes terep kiterjedt átkutatását” - tájékoztattak a hatóságok.

A csapat megtalálta Wongot, akinek az esésből eredően voltak sérülései, majd a seriffhivatal mély együttérzését fejezte ki az elhunyt túrázó családja felé.

Az NBC leányvállalata, a KING5 jelentette, hogy idén több, mint harminc mentés történt a környéken. A Közép-Kaszkád hegységben található Dragontail Peak legmagasabb pontja 2694 méter magasan van, míg a túra hossza oda-vissza 13,5 mérföld.