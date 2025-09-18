Tragédiába torkollott a túrázás: holtan találtak rá a férfire - drámai részletek

Veszélyes terepen esett el. Túrázni indult a férfi, majd semmi hír nem érkezett róla.
Holtan találtak egy 37 éves férfit Washington államban, miután túrázni indult, de eltűnését jelentették nem sokkal később. A Chelan megyei seriffhivatal az áldozatot Andrew Wongként azonosította, aki egy New York-i lakos volt. A férfinek szeptember 7-én kellett volna hazatérnie, de sosem tért vissza.
A férfiról úgy vélték, hogy a Dragontail Peak környékén Enchantments-hegységben túrázott. A helyszínre érkező járőrök nem sokkal később megtalálták a járművét a helyi túraútvonal mentén, majd értesítették a Chelan megyei hegyimentő csapatot, hogy elindítsák a keresést.
A nehéz terepviszonyok miatt felkérték egy emelőképes helikoptert, hogy szállítsa a keresőcsapatokat a területre és segítsen a szükséges mentésben
- közölte a Chelan megyei seriffhivatal, a People által megszerzett nyilatkozatban.
„A Snohomish megyei seriff hivatal válaszolt a kérésre, és a CCMR személyzetét a Dragontail Peak régióba repítette, ahol megkezdték a veszélyes terep kiterjedt átkutatását” - tájékoztattak a hatóságok.
A csapat megtalálta Wongot, akinek az esésből eredően voltak sérülései, majd a seriffhivatal mély együttérzését fejezte ki az elhunyt túrázó családja felé.
Az NBC leányvállalata, a KING5 jelentette, hogy idén több, mint harminc mentés történt a környéken. A Közép-Kaszkád hegységben található Dragontail Peak legmagasabb pontja 2694 méter magasan van, míg a túra hossza oda-vissza 13,5 mérföld.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.