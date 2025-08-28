RETRO RÁDIÓ

Rohantak az életmentők: egy órán belül kétszer riasztotta őket magyar házaspár

A két magyar turista teljesen kimerült az olasz Alpokban. A magyar házaspár életét kétszer mentették meg a hegyimentők.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 10:00
hegyimentők Alpokban magyar házaspár

Magyar házaspár ragadt fent az Alpok egyik legszebb, ám rákészülés és edzettség nélkül embert próbálónak számító via ferratáján, az olasz oldalon a minap. A 62 éves házaspár az észak-olasz Mori településről indult el a Monte Albano via ferratajan. 

magyar pár
Innen indult a magyar házaspár a majdnem végzetes túrára (Fotó: Google Maps)

A mászáshoz heveder, sisak, speciális cipő és különleges felszerelés szükséges. A túra valamivel több mint fél kilométer hosszú, útja 600 méteres magasságban vezet. Jelentős fizikai igénybevételt igényel, vannak helyek, ahol függőlegesen kell a falon mászni. Az ismertetők szerint eső után, illetve forró nyári napon ne induljanak neki a túrázók. 

A lépcsőn találtak rá a kimerült feleségre (Fotó: Google Maps)

Magyar házaspár vált a hegy foglyává

A házaspár augusztus egyik legmelegebb reggelén vágott neki a 4 órán át tartó távnak. 11:40-kor először a férj adta fel, mert messze volt még a cél. A segélyhívót tárcsázta és elmondta, annyira kimerült, hogy nem tudja folytatni a túrát. A hívását fogadó operátor négy hegyimentőt küldött érte, akik körülbelül 100 métert ereszkedtek vele, majd egészen az autójáig kísérték. Mielőtt elindultak volna a férjjel, a feleségtől is megkérdezték, nem akar-e visszatérni velük az indulási pontra, mert a tomboló hőségben nem láttak esélyt arra, hogy önerőből megjárja a túrát. A feleség azonban ragaszkodott ahhoz, hogy saját erejéből megy végig a vasalt úton. A hegyimentők távoztak, de alig telt el egy óra, újabb segélyhívás érkezett a központba. A vonal túlsó végén, a feleség elhaló hangját lehetett hallani. Ő a szakasz utolsó létráján akadt fent, és annyira kimerült, hogy egy lépést sem tudott már tenni a tűző napon. A hegyimentők másodjára is visszatértek és csörlő segítségével átsegítették a mintegy 15 méteres szakaszon a nőt.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu