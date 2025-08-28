Rohantak az életmentők: egy órán belül kétszer riasztotta őket magyar házaspár

Magyar házaspár ragadt fent az Alpok egyik legszebb, ám rákészülés és edzettség nélkül embert próbálónak számító via ferratáján, az olasz oldalon a minap. A 62 éves házaspár az észak-olasz Mori településről indult el a Monte Albano via ferratajan.

A mászáshoz heveder, sisak, speciális cipő és különleges felszerelés szükséges. A túra valamivel több mint fél kilométer hosszú, útja 600 méteres magasságban vezet. Jelentős fizikai igénybevételt igényel, vannak helyek, ahol függőlegesen kell a falon mászni. Az ismertetők szerint eső után, illetve forró nyári napon ne induljanak neki a túrázók.

Magyar házaspár vált a hegy foglyává

A házaspár augusztus egyik legmelegebb reggelén vágott neki a 4 órán át tartó távnak. 11:40-kor először a férj adta fel, mert messze volt még a cél. A segélyhívót tárcsázta és elmondta, annyira kimerült, hogy nem tudja folytatni a túrát. A hívását fogadó operátor négy hegyimentőt küldött érte, akik körülbelül 100 métert ereszkedtek vele, majd egészen az autójáig kísérték. Mielőtt elindultak volna a férjjel, a feleségtől is megkérdezték, nem akar-e visszatérni velük az indulási pontra, mert a tomboló hőségben nem láttak esélyt arra, hogy önerőből megjárja a túrát. A feleség azonban ragaszkodott ahhoz, hogy saját erejéből megy végig a vasalt úton. A hegyimentők távoztak, de alig telt el egy óra, újabb segélyhívás érkezett a központba. A vonal túlsó végén, a feleség elhaló hangját lehetett hallani. Ő a szakasz utolsó létráján akadt fent, és annyira kimerült, hogy egy lépést sem tudott már tenni a tűző napon. A hegyimentők másodjára is visszatértek és csörlő segítségével átsegítették a mintegy 15 méteres szakaszon a nőt.