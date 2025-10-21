RETRO RÁDIÓ

"Zsenikkel dolgozhatok együtt" - Lujó akkor érzi jól magát, ha örömet tud szerezni a repüléssel

A legekről szól Imreh Lajos élete. Lujó hű társa, a MI-2-es helikopter, amivel a fizika törvényeit meghazudtoló mutatványokra képes. A pilóta közel húszezer órát töltött a pályafutása során a levegőben, és az első volt akinek megengedték, hogy átrepülhessen helikopterrel a Lánchíd alatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 19:10
Lujó Imreh Lajos helikopter

Már több, mint ötven éve kezdte pilóta pályafutását Imreh Lajos, vagyis Lujó a HELIFORCE főpilótája az MHSZ-nél. 

Lujó
Lujó közel húszezer órát töltött a pályafutása során a levegőben Fotó: Dave Bukta "JeepD" / HeliForce

Nyíregyházán végeztem, és ott kaptam a képzést. A versenyzést a MÁV Budakeszi Repülőklubjában vitorlázó gépen kezdtem, és háromszor nyertem meg a Gemenc kupát, ami akkoriban világversenynek számított és több nemzetközi versenyen is képviseltem hazánkat a magyar vitorlázó műrepülő válogatott tagjaként 

–emlékszik vissza Imreh Lajos a kezdetekre, aki oktató és berepülőpilóta, és a hazai és külföldi repülőnapok állandó meghívottja, egyedülálló pirotechnikai látványshow elemekkel kombinált nappali és éjszakai bemutatóival kápráztatja el a közönséget.

Mindig ugyanazzal a tisztelettel és alázattal ülök be a gépbe. Nincs két egyforma repülés, ezért sosem szabad lazítani és a külső tényezőkre gyorsan kell reagálni. Helikopterrel közlekedni kicsit olyan, mint a Forma-1. Nagy sebességgel, és alacsony magasságban mozogsz az akadályok között, ezért egy pillanatra sem lankadhat a figyelmed

–folytatja Lujó, aki a vitorlás repülőgéptől a motorosig szinte mindenen repült már, de számára végül mégis a helikopter lett az igazi szerelem.

Imreh Lajosnál minden egy gyermekkori álommal kezdődött Fotó: HeliForce

 

Lujónál minden egy gyerekkori álommal kezdődött

Nyolc éves koromban húsvétra kaptam egy játék helikoptert, és az nagyon tetszett nekem, csak azzal játszottam. A repülésre már akkoriban is úgy gondoltam, mint egy misztikus és érdekes dolog. Nagyon elvarázsolt. Érdekelt, vajon a felhők magasságában milyen a perspektíva, hogy nézhet ki a világ odafentről. Ez a gyerekkori vonzódás aztán nálam tartósan megmaradt, és 1971-ben elkezdtem vitorlázni a MÁV Repülőklubban, és a lelkesedésem az idő múlásával csak nőtt

 –emlékszik vissza a pilóta, akire igazi legendaként tekintenek a repülés szerelmesei.

Mindegyik területen igyekeztem a lehető legmagasabb szinten végezni a dolgomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor helikopterrel elsőként átrepülhettem a Lánchíd alatt

–mesél az egyedülálló mutatványáról a pilóta, aki nagyon büszke a kollégáira, akik nélkül a sikereit nem érhette volna el.

Nekem oltári szerencsém van, mert zsenikkel dolgozhatok együtt. Nagyon kreatívak, nagyon precízek és talán nyugodtan mondhatom

–folytatja Lujó, aki legendának számít a repülésben.

Lujó igyekszik a lehető legmagasabb szinten végezni a dolgát Fotó: PINTER ARPAD / HeliForce

Lujó az extrém helikopteres trükkök királya

Imreh Lajos már számtalanszor bizonyította, hogy az országban egyedülálló extrém helikoptershow-ra képes. Mutatványai sokszor már-már a lehetetlenség határát súrolják.

Közel húszezer órát repültem manuálisan, azaz 750 napot töltöttem a levegőben. Emeltem ki a bebetonozott David Merlinit a Dunából, és tartottam a Rippel fivérek levegőben függő színpadát is 

–emlékszik vissza a legemlékezetesebb pillanatra Lujó, aki 25 éve dolgozik csapatával a katasztrófavédelemnek, és számtalan új technológiát fejlesztettek ki, és ezt a bugaci erdőtűznél hatékonyan alkalmaztak is.

Soha nem állítottam, hogy normális vagyok, de mindig óvatos voltam. Mindig kis apró lépésekkel haladtam előre, és a MI-2 amivel repülök a világ egyik legbiztonságosabb gépe

 –folytatja a pilóta, aki több ezerszer szállt már fel teherrel. Legutóbb Budapest szívébe egy bevásárlóközpont tetejére vitt egy konténert, ami kívülről nem tűnik bonyolult feladatnak.

Fotó: HeliForce

A látszat ellenére ez hatalmas előkészületet igényelt. A nagy tehet különleges mozgásokra képes, ezért kockázatos vele berepülni a házak közé. De szerencsés vagyok hiszen ezt is megoldottuk, mert zsenikkel dolgozom együtt, és közülük én vagyok a leggyengébb láncszem

–zárja a beszélgetést Lujó, aki az ötven éves pályafutása során már több, mint 78000 felszálláson van túl.

 

