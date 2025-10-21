"Zsenikkel dolgozhatok együtt" - Lujó akkor érzi jól magát, ha örömet tud szerezni a repüléssel

Már több, mint ötven éve kezdte pilóta pályafutását Imreh Lajos, vagyis Lujó a HELIFORCE főpilótája az MHSZ-nél.

Lujó közel húszezer órát töltött a pályafutása során a levegőben Fotó: Dave Bukta "JeepD" / HeliForce

Nyíregyházán végeztem, és ott kaptam a képzést. A versenyzést a MÁV Budakeszi Repülőklubjában vitorlázó gépen kezdtem, és háromszor nyertem meg a Gemenc kupát, ami akkoriban világversenynek számított és több nemzetközi versenyen is képviseltem hazánkat a magyar vitorlázó műrepülő válogatott tagjaként

–emlékszik vissza Imreh Lajos a kezdetekre, aki oktató és berepülőpilóta, és a hazai és külföldi repülőnapok állandó meghívottja, egyedülálló pirotechnikai látványshow elemekkel kombinált nappali és éjszakai bemutatóival kápráztatja el a közönséget.

Mindig ugyanazzal a tisztelettel és alázattal ülök be a gépbe. Nincs két egyforma repülés, ezért sosem szabad lazítani és a külső tényezőkre gyorsan kell reagálni. Helikopterrel közlekedni kicsit olyan, mint a Forma-1. Nagy sebességgel, és alacsony magasságban mozogsz az akadályok között, ezért egy pillanatra sem lankadhat a figyelmed

–folytatja Lujó, aki a vitorlás repülőgéptől a motorosig szinte mindenen repült már, de számára végül mégis a helikopter lett az igazi szerelem.

Imreh Lajosnál minden egy gyermekkori álommal kezdődött Fotó: HeliForce

Nyolc éves koromban húsvétra kaptam egy játék helikoptert, és az nagyon tetszett nekem, csak azzal játszottam. A repülésre már akkoriban is úgy gondoltam, mint egy misztikus és érdekes dolog. Nagyon elvarázsolt. Érdekelt, vajon a felhők magasságában milyen a perspektíva, hogy nézhet ki a világ odafentről. Ez a gyerekkori vonzódás aztán nálam tartósan megmaradt, és 1971-ben elkezdtem vitorlázni a MÁV Repülőklubban, és a lelkesedésem az idő múlásával csak nőtt

–emlékszik vissza a pilóta, akire igazi legendaként tekintenek a repülés szerelmesei.

Mindegyik területen igyekeztem a lehető legmagasabb szinten végezni a dolgomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor helikopterrel elsőként átrepülhettem a Lánchíd alatt

–mesél az egyedülálló mutatványáról a pilóta, aki nagyon büszke a kollégáira, akik nélkül a sikereit nem érhette volna el.

Nekem oltári szerencsém van, mert zsenikkel dolgozhatok együtt. Nagyon kreatívak, nagyon precízek és talán nyugodtan mondhatom

–folytatja Lujó, aki legendának számít a repülésben.