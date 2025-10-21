"Zsenikkel dolgozhatok együtt" - Lujó akkor érzi jól magát, ha örömet tud szerezni a repüléssel
A legekről szól Imreh Lajos élete. Lujó hű társa, a MI-2-es helikopter, amivel a fizika törvényeit meghazudtoló mutatványokra képes. A pilóta közel húszezer órát töltött a pályafutása során a levegőben, és az első volt akinek megengedték, hogy átrepülhessen helikopterrel a Lánchíd alatt.
Már több, mint ötven éve kezdte pilóta pályafutását Imreh Lajos, vagyis Lujó a HELIFORCE főpilótája az MHSZ-nél.
Nyíregyházán végeztem, és ott kaptam a képzést. A versenyzést a MÁV Budakeszi Repülőklubjában vitorlázó gépen kezdtem, és háromszor nyertem meg a Gemenc kupát, ami akkoriban világversenynek számított és több nemzetközi versenyen is képviseltem hazánkat a magyar vitorlázó műrepülő válogatott tagjaként
–emlékszik vissza Imreh Lajos a kezdetekre, aki oktató és berepülőpilóta, és a hazai és külföldi repülőnapok állandó meghívottja, egyedülálló pirotechnikai látványshow elemekkel kombinált nappali és éjszakai bemutatóival kápráztatja el a közönséget.
Mindig ugyanazzal a tisztelettel és alázattal ülök be a gépbe. Nincs két egyforma repülés, ezért sosem szabad lazítani és a külső tényezőkre gyorsan kell reagálni. Helikopterrel közlekedni kicsit olyan, mint a Forma-1. Nagy sebességgel, és alacsony magasságban mozogsz az akadályok között, ezért egy pillanatra sem lankadhat a figyelmed
–folytatja Lujó, aki a vitorlás repülőgéptől a motorosig szinte mindenen repült már, de számára végül mégis a helikopter lett az igazi szerelem.
Lujónál minden egy gyerekkori álommal kezdődött
Nyolc éves koromban húsvétra kaptam egy játék helikoptert, és az nagyon tetszett nekem, csak azzal játszottam. A repülésre már akkoriban is úgy gondoltam, mint egy misztikus és érdekes dolog. Nagyon elvarázsolt. Érdekelt, vajon a felhők magasságában milyen a perspektíva, hogy nézhet ki a világ odafentről. Ez a gyerekkori vonzódás aztán nálam tartósan megmaradt, és 1971-ben elkezdtem vitorlázni a MÁV Repülőklubban, és a lelkesedésem az idő múlásával csak nőtt
–emlékszik vissza a pilóta, akire igazi legendaként tekintenek a repülés szerelmesei.
Mindegyik területen igyekeztem a lehető legmagasabb szinten végezni a dolgomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor helikopterrel elsőként átrepülhettem a Lánchíd alatt
–mesél az egyedülálló mutatványáról a pilóta, aki nagyon büszke a kollégáira, akik nélkül a sikereit nem érhette volna el.
Nekem oltári szerencsém van, mert zsenikkel dolgozhatok együtt. Nagyon kreatívak, nagyon precízek és talán nyugodtan mondhatom
–folytatja Lujó, aki legendának számít a repülésben.
Lujó az extrém helikopteres trükkök királya
Imreh Lajos már számtalanszor bizonyította, hogy az országban egyedülálló extrém helikoptershow-ra képes. Mutatványai sokszor már-már a lehetetlenség határát súrolják.
Közel húszezer órát repültem manuálisan, azaz 750 napot töltöttem a levegőben. Emeltem ki a bebetonozott David Merlinit a Dunából, és tartottam a Rippel fivérek levegőben függő színpadát is
–emlékszik vissza a legemlékezetesebb pillanatra Lujó, aki 25 éve dolgozik csapatával a katasztrófavédelemnek, és számtalan új technológiát fejlesztettek ki, és ezt a bugaci erdőtűznél hatékonyan alkalmaztak is.
Soha nem állítottam, hogy normális vagyok, de mindig óvatos voltam. Mindig kis apró lépésekkel haladtam előre, és a MI-2 amivel repülök a világ egyik legbiztonságosabb gépe
–folytatja a pilóta, aki több ezerszer szállt már fel teherrel. Legutóbb Budapest szívébe egy bevásárlóközpont tetejére vitt egy konténert, ami kívülről nem tűnik bonyolult feladatnak.
A látszat ellenére ez hatalmas előkészületet igényelt. A nagy tehet különleges mozgásokra képes, ezért kockázatos vele berepülni a házak közé. De szerencsés vagyok hiszen ezt is megoldottuk, mert zsenikkel dolgozom együtt, és közülük én vagyok a leggyengébb láncszem
–zárja a beszélgetést Lujó, aki az ötven éves pályafutása során már több, mint 78000 felszálláson van túl.
