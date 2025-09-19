A kor csak egy szám: a 88 éves Anna néni ezt bebizonyította! – Videó

Az Álomszállító elhatározta: valóra váltja egy 88 éves, kerekesszékes asszony bakancslistás álmát. Doka Anna 1937-ben született, és decemberben tölti be a 88. évet. Gyermekkorában gyerekparalízist diagnosztizáltak nála. Emiatt sokat volt kórházban, és több műtéten is átesett.

Brandt Viktor, az Álomszállító elhatározta, hogy valóra váltja az Anna néni vágyát. Felvette a kapcsolatot a HeliForce csapatával és elintézte, hogy a legendás pilóta, Imreh Lajos Lujó felejthetetlen élményt szerezzen az idős asszonynak (Fotó: Faludi Koppány)

Intézetben nevelkedtem, és az érettségi után 45 évig könyvelőként dolgoztam Abonyban. Miután húsz éve elveszítettem a családtagjaimat, Budapestre költöztem, egy zuglói idősek otthonába, ahol saját apartmanom van. Nagyon szeretek főzni, rejtvényt fejteni. Szoktam sokat sétálni a Városligetben és nagyon szeretem az állatkertet is

– mesél az életéről Anna néni, aki a betegsége ellenére sokáig tudott még bottal járni. Az állapota az elmúlt néhány évben folyamatosan romlásnak indult, ezért már csak kerekesszékkel tud közlekedni.

Sok álmom vált valóra a hosszú életem során. Repülővel voltam Moszkvában, Leningrádban, Athénban és Dubrovnikban is. Minden nagyon tetszett, de a szívemhez Görögország állt a legközelebb. A SZOT beutalók idején sokfelé utaztam Magyarországon belül is. Brandt Viktort régóta ismerem, nagyon jó ember, és számtalan közös élményünk volt már. Voltunk driftelni és korcsolyázni is

– meséli az idős asszony, akinek a bakancslistáján már csak a helikopterezés szerepelt.

A 88 éves kerekesszékes asszony bakancslistájáról még hiányzott a helikopterezés (Fotó: Faludi Koppány)

Az Álomszállító intézte el Anna néni számára a felejthetetlen élményt

Anna néni kérése meghallgatásra talált. Brandt Viktor, az Álomszállító elhatározta, hogy valóra váltja az idős asszony vágyát. Felvette a kapcsolatot a HeliForce csapatával és elintézte, hogy a legendás pilóta, Imreh Lajos Lujó felejthetetlen élményt szerezzen Anna néninek.

Reggel jött értem Viktor, speciális autóval. Miután kerekesszékemmel begurultam az autóba, Balatonfőkajár felé vettük az irányt. Mindenki nagyon kedves volt hozzám. Viktor felkapott és beemelt a helikopterbe, kezdetét vette a repülés

– mesél az élményeiről Anna néni, aki elárulta, hogy kicsit sem félt repülés közben.

Minden olyan picike volt lent. Nagyon élveztem. Tetszettek a Balatonon szikrázó fények. Mindenkinek nagyon köszönöm

– zárja a beszélgetést Anna néni. Hozzátette még: felejthetetlen emlékké válik a balatoni helikopterezés.

