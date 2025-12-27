RETRO RÁDIÓ

Rohantak a mentők és a tűzoltók: baleset történt Ferihegynél

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Metropol
2025.12.27. 08:24
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.

 Autóbusz és egy személygépkocsi ütközött Budapesten / Fotó: Gé

Baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton

A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.

 

