Rohantak a mentők és a tűzoltók: baleset történt Ferihegynél
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében szombat reggel - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) az MTI-t.
Baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton
A baleset következtében egy ember beszorult, őt az egységek kiemelték a járműből. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a katasztrófavédelem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre