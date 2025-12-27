RETRO RÁDIÓ

Túl messzire ment - közleményt adott ki a Mészáros Csoport Hadházy Ákosról

Mutatjuk a részleteket!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 07:57
hadházy ákos mészáros csoport közlemény

Közlemény adott ki nemrég a Mészáros Csoport Hadházy Ákosról, akinek egy korábbi bejegyzése súlyosan sérti a GDPR alapelveit.

tuntetes-1-METROPOL
Túl messzire ment Hadházy Ákos / Fotó: Metropol

Közleményt adtak ki Hadházy Ákosról

Tájékoztatásul közöljük, hogy Hadházy Ákos 2025.12.26-án közzétett bejegyzése, amely a Mészáros Csoport ünnepi eseményére vonatkozik, súlyosan sérti a GDPR alapelveit, mivel a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét - azok valóságtartalma esetén - az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre. A személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas 'listázás' részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül

- olvasható a közleményben.

A GDPR mellett a Polgári Törvénykönyv is védi kollégáinkat, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel. A megjelent névsort nem kívánjuk kommentálni azonban figyelmeztetjük a Tisztelt Orgánumot, hogy annak közlése álláspontunk szerint tartalmazza a Btk. 219. szakaszában írt személyes adattal visszaélés valamennyi tényállási elemét, ez által bűncselekményt valósít meg!

- tették hozzá.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu