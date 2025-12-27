Túl messzire ment - közleményt adott ki a Mészáros Csoport Hadházy Ákosról

Tájékoztatásul közöljük, hogy Hadházy Ákos 2025.12.26-án közzétett bejegyzése, amely a Mészáros Csoport ünnepi eseményére vonatkozik, súlyosan sérti a GDPR alapelveit, mivel a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét - azok valóságtartalma esetén - az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre. A személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas 'listázás' részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül