Túl messzire ment - közleményt adott ki a Mészáros Csoport Hadházy Ákosról
Mutatjuk a részleteket!
Közlemény adott ki nemrég a Mészáros Csoport Hadházy Ákosról, akinek egy korábbi bejegyzése súlyosan sérti a GDPR alapelveit.
Közleményt adtak ki Hadházy Ákosról
Tájékoztatásul közöljük, hogy Hadházy Ákos 2025.12.26-án közzétett bejegyzése, amely a Mészáros Csoport ünnepi eseményére vonatkozik, súlyosan sérti a GDPR alapelveit, mivel a listán nyilvánosságra hozott neveket és szakmai elismerésük tényét - azok valóságtartalma esetén - az érintettek hozzájárulása nélkül, azok akarata ellenére használta fel politikai hergelésre. A személyes adatok (név, beosztás és a kitüntetés ténye) ilyen típusú átvétele és negatív narratívába illesztése nem tartozik a jogszerű tájékoztatás körébe, és sérti az érintettek információs önrendelkezési jogát. A kitüntetések ténye és a díjazottak neve szakmai információ, amelynek zárt körben történő nyilvánosságra hozatala egy szakmai esemény keretei között történt. Az, hogy egy politikai szereplő ezen adatokat pontatlan módon kiemeli eredeti környezetükből, és azokat – a tisztességes adatkezelés elvét tiporva – egy gyűlöletkeltésre alkalmas 'listázás' részeként publikálja, jogellenes adatkezelési műveletnek minősül
- olvasható a közleményben.
A GDPR mellett a Polgári Törvénykönyv is védi kollégáinkat, hogy nevüket és szakmai eredményeiket politikai csatározások eszközévé tegyék. Ez az eljárás nemcsak jogilag aggályos, hanem az emberi méltóságot is sérti, hiszen Hadházy Ákos a kollégák személyes adatait kizárólag a hergelés és a lejáratás eszközeként használja fel. A megjelent névsort nem kívánjuk kommentálni azonban figyelmeztetjük a Tisztelt Orgánumot, hogy annak közlése álláspontunk szerint tartalmazza a Btk. 219. szakaszában írt személyes adattal visszaélés valamennyi tényállási elemét, ez által bűncselekményt valósít meg!
- tették hozzá.
